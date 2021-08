Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (22) –19.-25.7.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z predposledného júlového týždňa 2021.

20.-25.7.2021, Rusko

V Moskve prebehol 15. ročník leteckej výstavy MAKS 2021. Na prehliadke sa prezentovalo niekoľko stoviek vystavovateľov väčšinou z Ruska, ale našlo sa aj desiatky vystavovateľov zo zahraničia – okrem spoločností zo štátov SNŠ mali zastúpenie aj štáty ako Irán, India, Čína, Juhoafrická republika, ale boli tu prezentácie aj spoločností z USA, Británie, Nemecka, Francúzska či Českej republiky a ďalších štátov. Asi najväčšiu pozornosť si na výstave vyslúžilo predstavenie makety vyvíjaného lietadla 5. generácie s vývojovým označením LTS či Šachmat. Vývoj realizuje koncern Rostech vo svojej divízii Suchoj. K lietadlu sa vracať nebudem (viď 13.júla a 8. júna) v krátkosti spomeniem iné novinky. Koncern Almaz-Antej predstavil 2 prostriedky určené na vyhľadávanie a likvidáciu bezpilotných prostriedkov – radiolokačno-optický komplet ROSC-1, ktorý okrem úloh detekcie bezpilotných prostriedkov je schopný tieto prostriedky prostredníctvom elektronických signálov aj neutralizovať, alebo na ne naviesť špeciálny bezpilotný stíhač, ktorý realizuj ich zničenie. Tento stíhací prostriedok s označením Volk-18 (praktické skúšky prebehli vo februári 2021) bol v rámci expozície tiež predstavený. Okrem detekcie dronov je komplet ROSC-1 schopný vyhodnocovať aj ornitologickú situáciu na letisku a v priľahlom okolí, takže sa môže stať dôležitou súčasťou bezpečnostných prvkov aj na civilných letiskách, ktoré dnes často bojujú nie len s vtákmi, ale aj s malými komerčnými dronmi, ktorých užívatelia nerešpektujú platné obmedzenia.

Spoločnosť Taktická raketová výzbroj predstavila letecké vysokopresné zbrane zastúpené raketou Grom-E1 (a z nej odvodená kĺzavá bomba Grom-E2), ale aj viaceré modernizácie či nové verzie roky známych konštrukcií. Medzi takéto zbrane patrili protilodné rakety Ch-31AD, Ch-35UE a Ch-59MK (vrátane modernizácie Ch-59MKM), nové verzie modulárnych protizemných rakiet Ch-38ME či protirádiolokačné rakety Ch-31PD, Ch-31PK a Ch-58UŠKE. Vystavené boli aj navádzané bomby KAB-250LG-E, K08BE, KAB-500S-E a PLAB-1500B-E. Súčasťou expozície boli aj protilietadlové rakety série RVV v troch rôznych verziách – RVV-BD vyvinutá na báze rakety R-37 (ďaleký dosah), RVV-SD vychádzajúca z rakiet R-77 (stredný dosah) a RVV-MD z rakiet R-73 (krátky dosah). Grom-E1 je exportná verzia rakety Grom-1, ktorá bola vyvinutá v roku 2015 na báze modulárnej rakety Ch-38. Je určená na ničenie pozemných a hladinových cieľov so známymi súradnicami. Pri celkovej hmotnosti 594 kg a hmotnosti bojovej hlavice 315 kg má dosah 120 km pri strednej rýchlosti 300 m/s. Raketa je navádzaná inerciálne s kontrolou pozície cez satelit (pracuje s navigačnými systémami GLONASS a GPS). Z rakety Grom-1 je odvodená kĺzavá bomba Grom-2 (Grom-E2). Je to v podstate Grom-1, len miesto letového motora je druhá bojová hlavica s hmotnosťou 165 kg. Vzhľadom k absencii vlastného pohonu je dosah pri kĺzavom lete max. 50 km (v závislosti na výške odhodu a rýchlosti nosiča).

Akciová spoločnosť Vertolety Rossii predstavila novú verziu ľahkého viacúčelového vrtuľníka vrtuľníka Ka-226 s označením Ka-226T. Prototyp predstavený na výstave by sa mal do konca roku 2021 podrobiť letovým skúškam. Ka-226 je vo výrobe od roku 1997 v niekoľkých verziách a vyrábal sa minimálne v dvoch leteckých závodoch (Strela v Orenburgu a Letecký výrobný podnik v Kumertau). Predstavený prototyp bol vyrobený v Leteckom závode Ulan-Ude a je uspôsobený pre lety vo vyšších nadmorských výškach (v horských oblastiach). V prípade že skúšky dopadnú úspešne, tak by sa jeho sériová výroba mohla rozbehnúť v Ulan-Ude v roku 2022. Spoločnosť Kamov už v minulosti vrtuľník Ka-226 s indexom T na výstave MAKS predstavila – v roku 2009. O tento vrtuľník prejavila v minulosti záujem India (takmer 200 ks, pričom 2/3 produkcie by prebiehali v Indii) a súčasná verzia je upravená tak, aby spĺňala požiadavky indickej strany (dlhší trup, výkonnejšie motory, avionika).

V rámci prezentácie spoločnosti Vertolety Rossii sa predstavil aj ďalší prototyp ťažiaci zo staršej úspešnej konštrukcie – viacúčelový vrtuľník Mi-171A3. Primárne je určený pre operácie na mori a servis vrtných plošín, vrátane realizácie pátracích a záchranných operácií. Aj v tomto prípade sa vystavený prototyp zúčastní pozemných a letových skúšok plánovaných na začiatok roku 2022. V jeho konštrukcii sú vo väčšej miere využité kompozitné prvky, čo má pozitívny vplyv na jeho nosnosť, ale aj životnosť.

Neviem či to bolo plánované, alebo išlo o náhodu, ale súbežne so začatím výstavy prebehli na polygóne Kapustin Jar aj streľby nového komplexu protivzdušnej obrany S-500 na rýchly balistický cieľ.

video //www.youtube.com/embed/C_M6JF13RXw

21.7.2021, Grécko

V Letovom testovacom centre spoločnosti Dasasult Aviation v Istres prebehol slávnostný ceremoniál odovzdania prvého bojového lietadla Rafale (dvojmiestne Rafale B, trupové číslo 401) Gréckym vzdušným silám. Okrem predstaviteľov spoločnosti Dassault Aviation sa na slávnostnom akte zúčastnil aj grécky minister obrany Nikolaos Panagiotopoulos. Dohoda medzi Francúzskom a Gréckom o predaji 18 ks lietadiel Rafale bola podpísaná 25. januára 2021 v hodnote v hodnote 2,4 miliardy €. Oproti pôvodným plánom je dodávka mierne v sklze, nakoľko prvých 6 lietadiel poskytnutých z výzbroje Francúzskych vzdušných a kozmických síl malo Grécko prevziať už v júni. Tieto lietadlá budú využité na výcvik pilotov a pozemného personálu vo Francúzsku. Výcvik gréckych pilotov už niekoľko mesiacov vo Francúzsku prebieha a vo Francúzsku sa už školí aj 50 technikov pozemného personálu. Po ukončení výcviku sa lietadlá presunú na Leteckú základňu Tanagra. Podľa zmluvy bude ďalšia dodávka 6 novovyrobených lietadiel realizovaná v septembri budúceho roka a posledná šestica (opäť z výzbroje francúzskeho letectva) má byť odovzdaná do marca 2023.

22.7.2021, Nigéria

Do Nigérie priletelo prvých 6 lietadiel Embraer EMB-314 Super Tucano (A-29B Super Tucano), ktoré krajina získala v rámci amerického programu FMS (Foreign Military Sales). Lietadlá do Nigérie prileteli vlastnými silami potom, ako 14. júla štartovali z Jacksonville na Floride s medzipristátím v Kanade, Grónsku, Islande, Veľkej Británii, Španielsku a Alžírsku a pristáli na leteckej základni v meste Kano. Rokovania o pomoci USA Nigérii v rámci podpory boja proti terorizmu (s ozbrojenou skupinou Boko Haram) sa začali ešte počas vlády prezidenta Obamu, ale následne boli zmrazené z dôvodu obáv o porušovanie ľudských práv nigérijskými ozbrojenými silami. Obnovili sa až v roku 2017 počas vlády Trumpovej administratívy a finálna dohoda na dodávku 12 lietadiel, výzbroje (5000 neriadených 70mm rakiet Hydra, 400 ks navádzanej verzie tejto rakety (APKWS), 200 ks navádzaných bômb Paveway II a 2000 klasických bômb Mk.81 spolu s cvičnou muníciou), vybavenia (napr. elektro optické zameriavacie systémy FLIR AN/AAQ-22F Brite Star), pozemného vybavenia (vrátane trenažéra), technickej podpory, školenia a náhradných dielov bola podpísaná v apríli 2018. Podľa podkladov zaslaných Kongresu v auguste 2017 dosahovala hodnota kontraktu 593 miliónov dolárov, spresnené informácie z nigérijských zdrojov udávajú sumu 469,4 milióna dolárov a financovanie bolo realizované z prebytkov účtu Nigérijského národného ropného fondu (v roku 2018 bolo z tohto fondu vyčlenená miliarda dolárov na financovanie výzbrojných programy). Lietadlá pre Nigériu sú podobne ako iné dodávky tohto typu lietadla cez americký program FMS (Afganistan - min. 32 ks a Libanon - 6 ks) kompletované v USA spoločnosťou Sierra Nevada Corporation Centennial v Jacksonville zo súprav dodávaných spoločnosťou Embraer. Oficiálne zaradenie do služby by malo prebehnúť v auguste 2021 k 99. skupine výcviku leteckého boja (99th Air Combat Training Group) a do konca roku by mali byť dodané aj zvyšné lietadlá. Jednotka je dislokovaná na Leteckej základni Kainji a od roku 2020 tam s podporou USA prebieha výstavba potrebnej infraštruktúry, ktorá by mala byť dokončená v roku 2024. EMB-314 Super Tucano je jednomotorové turbovrtuľové viacúčelové bojové lietadlo brazílskeho pôvodu. Prvý vzlet absolvoval prototyp v roku 1999 a sériová produkcia prebieha v spoločnosti Empresa Brasileira de Aeronáutica SA, Sao Paulo. Lietadlo je dvojmiestne. Je vyzbrojené dvojicou 12,7mm guľometov FN Herstal M3P a na 5 závesníkoch môže niesť až 1550 kg rôznej výzbroje (vrátane protizemných a protilietadlových navádzaných rakiet). Lietadlo má rozpätie 11,13 ma a dĺžku 11,38 m a max. rýchlosť dosahuje 590,6 km/hod.

22.7.2021, Tadžikistan

Na základni Národnej gardy v Dušanbe sa realizovala vojenská prehliadka spojená s rozsiahlym testom bojovej pohotovosti ozbrojených síl tejto stredoázijskej krajiny v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Afganistane, kde hnutie Taliban už ovláda väčšinu oblastí susediacich s Tadžikistanom. Viac v zostrihu zameranom na bojovú techniku, kde je možné vidieť popri starej, sovietsku éru pamätajúcej techniky (T-62, BRDM-2 a pod.) aj súčasné a nedávne akvizície.

video //www.youtube.com/embed/xENf_ukQgWk

23.7.2021, USA

Pozemné isly USA uzatvorili zmluvy s piatimi spoločnosťami, ktoré predložia svoje návrhy na nové bojové vozidlo pechoty (projekt Optionally Manned Fighting Vehicle - OMFV), ktoré má v budúcnosti nahradiť M2 Bradley. Záujemcovia o realizáciu projektu sa mohli prihlásiť do 16. apríla. Zmluvy na realizáciu prezentácií boli podpísané so spoločnosťami General Dynamics Land Systems (BVP Griffin III s 50mm kanónom), BAE Systems (v spolupráci s izraelskou spoločnosťou Elbit, modernizácia BVP M2 s využitím prvkov transportéra AMPV a zbraňovou stanicou Elbit UT30 Mk.2 s 30mm kanónom), Rheinmetall North America (platforma KF41 Lynx), Oshkosh Defence (v spolupráci s juhokórejskou spoločnosťou Hanwa a modelom založeným na BVP K21 / AS21) a Point Blank Enterprises (nezávislá spoločnosť so sídlom v Miami a inovatívnym projektom s modulárnym a na technológiách nezávislým prístupom – fakt som zvedavý s čím prídu). Do výberu sa zapojilo 6 spoločností, ale spoločnosť Mettle Ops a jej koncept hybridného BVP do ďalšieho kola nepostúpila. Vybrané spoločnosti majú teraz niekoľko mesiacov na to, aby predstavili svoje návrhy v digitálnej podobe. Armáda tieto modely vyhodnotí v počítačových simuláciách a následne vyberie 3 spoločnosti, ktoré do roku 2025 predstavia svoje návrhy vo funkčných prototypoch. V prípade že projekt OMFV bude úspešne dotiahnutý do konca (na rozdiel od jeho predchodcov Future Combat Systems a Ground Combat Vehicle) sa sériová výroba predpokladá od roku 2030. Aktualizované požiadavky na nové bojové vozidlo v súčasnej dobe kladú dôraz na schopnosť prežitia na bojisku a vysokú mobilitu. V minulosti požadovaná možnosť leteckej prepravy už nepatrí medzi priority, čo spoločnostiam rozväzuje „ruky“ z hľadiska hmotnosti.

