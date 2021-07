Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (20) –5.-11.7.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z druhého júlového týždňa 2021.

5.7.2021, Rusko

Ruský letecký výrobca, spoločnosť VASO vo Voroneži po viac ako 4-ročnej prestávke opäť vyrobil lietadlá Il-96-300. Dňa 5. júla 2021 malo slávnostný roll-out druhé lietadlo Il-96-300PU(M1) z kontraktu uzatvoreného v roku 2015 (reg. č. RA-96025), pričom prvé lietadlo rovnakého typu z tohto kontraktu (reg. č. RA-96024) absolvovalo prvý let 9. apríla tohto roku. Il-96-300PU(M1) je lietajúce stredisko velenia a riadenia určené pre prezidenta Ruskej federácie. Lietadlá Il-96-300PU sú upravenou verziou civilných dopravných lietadiel Il-96-300 s rozšíreným komunikačným vybavením a iným rozložením interiéru. V súčasnej dobe je v špeciálnom leteckom útvare Rossia zaradených 5 lietadiel tohto typu – po jednom kuse pôvodnej verzie Il-96-300PU a modernizovanej verzie Il-96-300(M) a celkom 3 lietadlá Il-96-300PU(M1). Aj obe v roku 2021 dokončené lietadlá sú určené pre službu v tomto leteckom útvare. Spoločnosť VASO má rozostavané ešte 2 lietadlá Il-96-300 a v súčasnej dobe dokončuje projekt transportného lietadla Il-112V (viď informácia z 30.3.), ktoré ale stále nespĺňa požiadavky, ktoré požaduje ruské ministerstvo obrany. Pár slov k lietadlu Il-96-300 – vzniklo ako nástupca Il-86 na sklonku 80-tych rokov minulého storočia a jeho sériová výroba sa začala v roku 1991. V krátkom čase po začatí sériovej výroby došlo k rozpadu ZSSR a k celkovej zmene ekonomickej situácie v nástupnických štátoch, čo spôsobilo nie len rozpad dodávateľských reťazcov, ale aj stratu potenciálnych odberateľov. Lietadlo má 4 dvojprúdové motory pod krídlami a umožňuje prepraviť 235-300 cestujúcich na vzdialenosť cca 9000 km. Okrem verzie 300 bola predstavená aj verzia Il-96M s americkými motormi Pratt & Whitney (a predĺženým trupom, rok 1993) a z nej odvodené nákladné lietadlo Il-96T (rok 1997) a následne verzia Il-96-400 a z nej odvodená nákladná verzia Il-96-400T s ruskými motormi a avionikou. Z týchto typov sa v sérii vyrábal len Il-96-400T v počte 6 kusov v rokoch 2009 a 2010. Záchranné koleso poskytla výrobcovi ruská vláda, ktorá si na báze Il-96-300 objednala vojenské lietajúce stredisko riadenia a velenia pre potreby najvyšších štátnych funkcionárov Il-96-300PU (s neskoršími modernizáciami M a M1) a niekoľko lietadiel v salónnej verzii (tých by malo byť, ak som správne počítal, 3 až 5 ks, pričom posledný bol dodaný v decembri 2016 s reg. č. RA-96023).

5.7.2021, Mongolsko

Mongolské ozbrojené sily v rámci prípravy osláv svojho stého založenia (pripadá na 11. júla) predstavili časť svojej novozavedenej techniky, ktorú pre nich vyvinul a vyrobil mongolský obranný priemysel. Súčasťou prezentácie bol obrnený automobil Mazalaaj (Gobijský medveď), ľahké prieskumné vozidlo (kapotované buggy) Chilencet (Škorpión) a ľahké taktické vozidlo Čono (Vlk), ktoré zároveň slúžilo ako nosič mongolského bezpilotného prieskumného prostriedku Jol-1. Vozidlá boli vyvinuté a vyrobené s využitím komponentov vozidiel Mercede Benz triedy G, ktoré v rôznych verziách (spolu s vozidlami Unimog U5000) bezodplatne mongolskej armáde poskytol nemecký Bundeswehr v rámci zahraničnej pomoci. Technické detaily o pancierovaní a ďalších charakteristikách nie sú zatiaľ dostupné (za odkazy budem rád v komentároch), z fotografií a videa je vidieť že ide o dvoj a trojnápravové automobily vyzbrojené guľometmi bez inštalácie zbraňových staníc a ďalšej sofistikovanej výzbroje.

video //www.youtube.com/embed/KR-EwjUKy9Y

6.7.2021, Poľsko

Podľa informácií poľských médií poľské Ministerstvo obrany rokuje so zástupcami USA o možnom nákupe tankov M1A2C Abrams (staršie označenie M1A2 SEPv3). Celkom prejavuje ministerstvo obrany záujem o 250 tankov, ktoré majú tvoriť výzbroj 4 práporov a nevyhnutnú zálohu pre výcvik. Média sa odvolávajú na vysokopostavené zdroje v rámci rezortu obrany, samotné ministerstvo sa spočiatku k informácii nevyjadrovalo, ale následne rokovania potvrdili. Predbežné náklady sa odhadujú na 2,9 až 5 miliárd dolárov (11-19 miliárd zlotých), aj keď jednou z možností zostáva lacnejší variant na prezbrojenie len jedného práporu, kde by postačovalo 50 tankov. Súčasťou nákupu by malo byť aj súvisiace vybavenie – od trenažérov a simulátorov, cez náhradné diely a muníciu až po mostné tanky a ženijné a vyprosťovacie vozidlá. Poľsko v súčasnosti prevádzkuje 2 hlavné druhy tankov - v licencii vyrobené pôvodne sovietske tanky T-72M1 a z nich odvodené tanky PT-91 a nemecké tanky Leopard 2PL (modernizované tanky Leopard 2A4). Zároveň od roku 2017 prebieha program Wilk, ktorého cieľom je vývoj nových tankov, ktoré by v budúcnosti nahradili T-72/PT-91 v počte cca 500 ks. Podľa zdrojov sú rokovania v takom štádiu, že príslušnú zmluvu bude možné podpísať ešte do konca tohto roka (s dodávkami od roku 2022). M1A2C Abrams je takmer o 2/3 ťažší ako tanky T-72/PT-91 (72 ton vs. 45 ton) a takmer o 20 ton ťažší ako Leopard 2PL, poháňa ho plynová turbína a jeho komponenty sú vyrábané (a ciachované) v imperiálnych mierach, čo sťaží jeho logistické zabezpečenie. Otázkou zostáva, čo bude ďalej s programom Wilk, ktorého cieľom bolo nie len zabezpečiť domácu výzbroj pre armádu, ale tiež zabezpečiť vývoj technológií potrebných pre udržanie Poľska na svetových zbrojárskych trhoch s obrnenou technikou. Tank M1A2C (SEPv3) je najmodernejšia sériová verzia tankov M1 Abrams. Projekt SEPv3 sa začal v roku 2015, prvé modernizované tanky boli dodané v roku 2017. Na verziu M1A2C boli spočiatku modernizované tanky M1A2 SEPv2, od januára 2019 sa rozbehla aj modernizácia starších uložených tankov M1A1. Verzia M1A2C má oproti M1A2 SEPv2 lepšiu balistickú ochranu, zvýšenú spoľahlivosť, zníženú celkovú spotrebu paliva a celkom nový komunikačný systém (Joint Tactical Radio System - JTRS) založený na najmodernejších technológiách. Poľsko nie je prvý zahraničný záujemca o tento tank, rokovanie už dávnejšie prebiehajú s Austráliou, ktorá má záujem o 75 tankov a 47 mostných tankov a ženijných vozidiel.

7.7.2021, Veľká Británia

Veľká Británie plánuje zlepšenie protilietadlových schopností svojich torpédoborcov triedy Typ 45. Tieto torpédoborce určené na protivzdušnú obranu zoskupenia sú vybavené protilietadlovým systémom Sea Viper a disponujú protilietadlovými raketami Aster 15 (stredný dosah) a Aster 30 (dlhý dosah). Pri plánovanej modernizácii, ktorá by na prvej jednotke mala byť ukončená do roku 2026 dôjde k vyradeniu rakiet Aster 15 a ich náhrade novými raketami krátkeho dosahu CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) spoločnosti MBDA. Zároveň dôjde k modernizácii rakiet Aster 30 a celého systému Sea Viper. Celkové náklady na zlepšenie schopností sú odhadované na pol miliardy libier (692 US dolárov). Súčasné torpédoborce Typ 45 (Británia má v službe 6 lodí) disponujú 48 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami pre rakety Aster 15 a Aster 30. V rámci modernizácie bude doplnených ďalších 24 vertikálnych síl pre rakety CAMM a stávajúce silá budú využité výhradne pre rakety Aster 30. Tým sa zvýši kapacita protilietadlových rakiet o 50% zo 48 na 72 ks. Raketa CAMM (resp. námorný protilietadlový komplet Sea Ceptor, ktorý túto raketu používa) je v službe od roku 2018 a v súčasnej dobe je integrovaný na fregatách triedy Typ 23. Plánuje sa jeho integrácia aj na pripravované fregaty triedy Typ 26 a Typ 31. Okrem námorníctva (mimo Veľkej Británie sa komplet exportuje aj do Brazílie, Kanady, Čile a Nový Zéland) je k dispozícii aj pozemná verzia kompletu s označením Land Ceptor. Britské pozemné sily zaviedli upravenú verziu tohto kompletu ako náhradu PLRK Rapier pod názvom Sky Sabre. Komponenty vyvinuté v rámci projektu CAMM budú využité aj pri plánovanej modernizácii leteckých rakiet ASRAAM. Okrem základnej verzie rakety CAMM krátkeho dosahu (dostrel do 25 km) je k dispozícii aj raketa CAMM-ER stredného dosahu (dostrel do 45 km). Táto raketa ale nebude na torpédoborce Typ 45 integrovaná.

7.7.2021, USA

Veliteľstvo kozmických síl USA oficiálne otvorilo nové Satelitné operačné stredisko Rendezvous and Proximity (REPR) na Kirtlandovej leteckej základni v Novom Mexiku. Úlohou strediska je vyvíjať inovatívne koncepcie prevádzky, pripravovať prototypy a realizovať experimenty na obežnej dráhe s cieľom vylepšiť a vyvinúť technológie, ktoré umožnia USA a ich spojencom získať prevahu vo vesmíre. Kirtlandova letecká základňa je jedným z centier kozmických síl a mimo nového operačného strediska je tam dislokovaných niekoľko ďalších výskumných a vývojových útvarov zameraných na kozmický priestor a jeho vojenské využitie.

9.7.2021, Izrael

Izraelské lodenice v súčinnosti s ministerstvom obrany aktívne pripravujú projekt novej korvety Sa´ar 72, ktorá by v budúcnosti mala nahradiť raketové člny triedy Sa´ar 4,5. Zatiaľ boli zverejnené predbežné špecifikácie plavidla s dĺžkou 72 m, šírkou 10,25 m a výtlakom cca 800 t. Loď by mala dosahovať rýchlosť 30 uzlov s akčným rádiusom 5000 míľ pri rýchlosti 12 uzlov. Loď by mala spĺňať požiadavky námorného bojiska budúcnosti, pričom z kľúčových schopností je požadovaná schopnosť podporovať operácie námorného stredného vrtuľníka, hybridný pohon a rozšírený bojový systém.

video //www.youtube.com/embed/sd_lC4zp0aY

Zdroje: