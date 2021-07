Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (19) –28.6. – 4.7.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z prelomu júna a júla 2021.

28.6.2021, Kórejská republika

Juhokórejské námorníctvo zaradilo do služby druhú výsadkovú loď triedy Tokdo pomenovanú Marado (LPH-6112). Ide o vrtuľníkovú výsadkovú loď schopnú realizovať výsadky vojsk na pevninu prostredníctvom vrtuľníkov a vznášadiel bez toho, aby musela byť v kontakte s pevninou. Prvá loď tejto triedy bola objednaná v roku 2002 a na vodu bola spustená v roku 2005. Od roku 2007 je pod menom Tokdo (LPH-6111) vlajkovou loďou námorníctva. Stavba lode Marado sa začala v roku 2017 a na hladinu bola spustená 9. mája 2018. Stavbu oboch lodí, ako aj samotné projektové práce realizovala spoločnosť Hanjin Heavy Industry Co. Ltd. Vzhľadom ku konštrukcii je táto trieda použiteľná aj ako ľahká lietadlová loď, keďže z letovej paluby môžu operovať aj lietadlá s vertikálnym štartom a pristátím. Lode triedy Tokdo sú najväčšími jednotkami juhokórejského námorníctva a dosahujú plný výtlak 18800 ton. Pri dĺžke 199 m a šírke 31 m dosahujú max. rýchlosť 43 km/hod. a dokážu prepraviť do 200 vozidiel (prípadne 6 tankov a 7 obojživelných výsadkových transportérov) a 720 plne vyzbrojených vojakov. Z paluby operuje do 10 (SH-60F Ocean Hawk), resp. 15 vrtuľníkov (UH-1H, UH-60P, Super Lynx apod.), z toho 5 súbežne. Každá loď disponuje dvojicou vznášadiel LSF-II. Pre vlastnú obranu disponujú obe lode protilietadlovými systémami blízkej obrany (2 x Phalanx, 1 x RIM-116 RAM), Marado má naviac 4 vertikálne silá pre protilietadlové rakety systému K-SAM.

30.6.2021, Švajčiarsko

Oficiálnym víťazom výberového konania na nové lietadlo Švajčiarskych vzdušných síl sa napriek predtým medializovaným informáciám (viď napr. môj blog) stáva Lockheed F-35A. Celkom by Švajčiarsko malo kúpiť 36 lietadiel v hodnote 6,5 miliardy dolárov, ktoré by nahradili v súčasnosti používané lietadla F/A-18C/D Hornet a F-5E/F Tiger II. Napriek uvedenému rozhodnutiu sa ale môže zopakovať scenár z rokov 2009-2014, keď sa tiež realizovala obmena leteckej techniky (víťazom bola spoločnosť Saab s JAS-39 Draken), ktorú ale nakoniec zrušilo referendum, nakoľko aj v súčasnej dobe je v krajine dosť veľa odporcov armádnych nákupov združení v hnutí „Švajčiarsko bez armády“ (GSOA - Gruppe für eine Schweiz ohne Armee).

1.7.2021, Taliansko

Vlajková loď talianskeho námorníctva, lietadlová loď Cavour (C 550), je pripravená začať poslednú etapu certifikácie, ktorá je potrebná na oficiálne prevádzkovanie lietadiel Lockheed F-35B z paluby lode. Od začiatku roku 2021 prebiehala certifikácia v USA, ktorá bola už úspešne ukončená. Poslednou fázou je reálna prevádzka vlastného lietadla s vlastným personálom, po ktorej sa môžu lietadlá F-35B stať oficiálne súčasťou výzbroje lietadlovej lode (tá dnes môže používať lietadlá AV-8B Harrier II a vrtuľníky SH-90A, NH-90NFH a EH-101 Merlin). Taliansko má objednaných celkom 30 lietadiel F-35B (s možnosťou zvislého štartu a pristátia, z toho 15 pre námorníctvo), z ktorých boli zatiaľ dodané 3 ks (2 ks sa ale nachádzajú v USA, kde na nich prebieha výcvik talianskeho letového a zabezpečovacieho personálu). Vyškolený personál na palube lode preto očakáva v mesiaci júl 2021 presun zostávajúceho F-35B z leteckej základe Camori na palubu lode, aby mohli potrebné testy prebehnúť. Lietadlová loď Cavour je druhou (ľahkou) lietadlovou loďou talianskeho námorníctva a v službe je od roku 2009 (stavba začatá v roku 2004). Oproti staršeje lietadlovej lodi Giuseppe Garibaldi (C 551, v službe od roku 1985) je väčšia a disponuje väčším počtom lietadiel a vrtuľníkov. Má dĺžku 244 m a plný výtlak dosahuje 30 000 ton.

1.7.2021, Kuvajt

Príslušné úrady USA predbežne schválili export vojenskej techniky v hodnote 445 miliónov dolárov prostredníctvom agentúry DSCA do Kuvajtu. Celkom by malo ísť o 517 nákladných automobilov vyrábaných spoločnosťou Oshkosh typovej rady HEMTT a ťahačov HET, ktoré poslúžia na zvýšenie logistických spôsobilostí Kuvajtských ozbrojených síl pri preprave ťažkých nákladov, vrátane bojových tankov M1A2 a objednaných M1A2K.

1.7.2021, USA

Americké námorníctvo obmedzuje prostriedky určené na ďalší výskum a vývoj elektromagnetického dela. Táto futuristická, elektrinou poháňaná zbraň mala vystreľovať projektily, ktorých rýchlosť dosahuje až 7-násobku rýchlosti zvuku, pričom dostrel (pri použití vyvíjaných projektilov HVP) presahuje 100 km a jej vývoj prebieha viac ako 10 rokov. V roku 2017 bola technológia k dispozícii pre reálne testy. Uvažovalo sa o inštalácii demonštrátora zbrane na niektorej z rýchlych transportných lodí triedy Spearhead, či dokonca o preskočení fázy demonštrátora a inštaláciu zbrane priamo na dokončovaný torpédoborec triedy Zumwalt (prvé 2 v službe od roku 2016 a 2019, tretia jednotka sa dokončuje), nakoniec ale testy prebiehali len na strelnici vo výcvikovom priestore. Práve torpédoborce Zumwalt boli jedným z kandidátov na finálne použitie tejto zbrane, keďže disponujú dostatočným energetickým zdrojom pre napájanie dela. Elektromagnetické delo malo na týchto torpédoborcoch nahradiť jeden zo 155mm kanónov AGS. Zatiaľ čo USA vyvíjalo elektromagnetický kanón náročný na energiu, hlavní protivníci sa venovali vývoju hypersonických riadených rakiet, ktoré umožňujú dosiahnuť lepšie výsledky z hľadiska presnosti a dostrelu pri nepomerne menších energetických nárokoch. Pozastavenie vývoja elektromagnetického dela uvoľní zdroje pre výskum hypersonických rakiet, systémy riadenej energie (lasery) a elektronického boja, ale zachová dosiahnuté výsledky (dosiaľ bolo do vývoja investovaných okolo 500 miliónov dolárov) pre prípad, že by v budúcnosti predsa len vystala potreba pre takúto zbraň.

1.7.2021, Rusko

Rusko v krátkom časovom slede začalo už tretie testy novej nukleárnej ponorky. Po ponorke Kňaz Oleg (K-552, Projekt 09552 Borej-A), ktorej továrenské skúšky sa začali 30. mája a ponorke špeciálneho určenia Belgorod (skúšky začaté 25. júna) sa 1. júla v Severodvinsku začali skúšky ponorky Novosibirsk (K-573) Projektu 08851 Jaseň-M. Trieda Jaseň-M je modernizovanou verziou raketonosných ponoriek Projektu 885 Jaseň, ktorých prvá jednotka (Severodvinsk, K-560) sa začala stavať v roku 1993 a v službe je od roku 2014. Druhá ponorka tejto triedy (Kazaň, K-561) sa začala stavať v roku 2009 a dokončená bola už podľa modernizačného projektu v roku 2021. Ponorka Novosibirsk bola objednaná v roku 2011 (jej stavba sa začala v roku 2013) spolu s ďalším 4 ponorkami rovnakej triedy. Ďalšie dve ponorky boli objednané v roku 2020, pričom dokončené by mali byť v rokoch 2027 a 2028. Ponorky triedy Jaseň-M sú dlhé cca 120 m a dosahujú výtlak viac ako 8600 ton na hladine (niektoré zdroje udávajú až 11740 ton) a 11500-13800 ton pod hladinou (zdroje sa opäť líšia). Sú schopné operovať v hĺbkach blížiacich sa 400 m (teoreticky až do hĺbky 600 m) a sú vyzbrojené supersonickými protilodnými raketami kompletu P-800 Onix (3M55, 24-32 ks) a torpédami.

4.7.2021, Kórejská republika

Kórejská republika v bližšie neurčenom čase v nedávnej minulosti realizovala test novej balistickej rakety určenej pre ponorky s predbežným označením K-SLBM. Test bol realizovaný spod morskej hladiny a bol úspešný. Kórejská republika tým dokázala nie len svoju technickú vyspelosť, ale stala len ôsmym štátom na tejto planéte, ktorý vyvinul technológiu podvodného štartu balistickej rakety (USA, Rusko, Francúzsko, Čína, Británia, India a KĽDR). Zatiaľ nie je jasné z akej platformy bol test realizovaný. Niektoré zdroje udávajú, že raketa bola odpálená z novej konvenčnej ponorky Dosan An Chang-H (trupové číslo 83) triedy KSS-III, na ktorej prebiehajú záverečné skúšky, iné zdroje udávajú že k odpáleniu došlo zo špeciálne upravenej potopenej technologickej platformy (osobne sa prikláňam k druhej verzii, keďže riskovať v tejto fáze vývoja poškodenie, či zničenie ešte nedokončenej ponorky nie je zrovna postup hodný vyspelého štátu). Ponorková balistcká raketa je pravdepodobne vyvinutá zo starších pozemných balistických rakiet na pevné palivo typu Hyunmoo 2, alebo najnovších Hyunmoo 4 (pozemná verzia tohto typu bola úspešne otestovaná v apríli 2020). Dolet najnovšej pozemnej balistickej rakety dosahuje 800 km pri hmotnosti rakety 2000 kg a priemere trupu 900 mm. Vyvíjané ponorkové balistické rakety K-SLBM sú určené pre vyzbrojenie konvenčných ponoriek triedy KSS-III, ktoré sú vo výstavbe. Prvé 3 ponorky tejto triedy disponujú 6 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami (umožňujú odpaľovať balistické rakety, aj strely s plochou dráhou letu, alebo protilodné rakety) s priemerom 1066 mm, ďalšia séria má mať týchto vertikálnych odpaľovacích zariadení už 10.

Zdroje: