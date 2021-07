Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (18) –21.-27.6.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou zo štvrtého júnového týždňa 2021.

22.6.2021, Rusko

Ruské Ministerstvo obrany očakáva v roku 2021 dodávku prvých 8 modernizovaných lietadiel Suchoj Su-34M. Lietadlá Suchoj Su-34 sú v službe od roku 2005 (aj keď prvá väčšia dodávka dorazila až v roku 2009) a ku koncu roku 2020 bolo dodaných celkom 131 lietadiel (z tohto počtu boli 2 lietadlá odpísané po haváriách a 4 vyradené z dôvodu vyčerpania technickej životnosti). Modernizácia je realizovaná v rámci výskumno-vývojového projektu Sič a je zameraná na zlepšenie avioniky, implementáciu podpory nových vysokopresných zbraní a najmä na rozšírenie spôsobilostí v oblasti prieskumných schopností lietadla – k čomu bolo vyvinutých niekoľko rôznych prieskumných kontajnerov (rádiolokačné, optoelektronické a pod.). Podľa neoficiálnych informácií by mali ozbrojené sily obdržať do roku 2027 cca 76 modernizovaných lietadiel pri tempe 8-14 lietadiel ročne. V tomto roku by mali byť lietadlá Su-34M zaradené do prieskumnej letky zmiešaného leteckého pluku v podriadenosti Stredného vojenského okruhu (2. gardový zmiešaný letecký pluk / 21. zmiešaná letecká divízia / 14. armáda letectva a PVO Čeljabinsk), ktorého príslušníci už absolvujú preškolenie vo výcvikovom stredisku v Lipecku.

23.6.2021, Rusko

Stredná oprava a modernizácia jedinej ruskej lietadlovej lode - Admiral Kuznecov má byť ukončená v prvej polovici roku 2023 a po nevyhnutných skúškach by loď mala byť ku koncu roku odovzdaná opäť do služby. V rámci modernizácie bude obmenené navigačné vybavenie (pre plnenie letových úloh), vymenená letová paluba so skokanským mostíkom, energetický a pohonný systém. Úplne nový bude systém riadiaci vzlety a pristávanie lietadiel. Počet nesených lietadiel zostane zachovaný, naopak dôjde k zrušeniu protilodných riadených striel P-700 Granit (12 odpaľovacích zariadení SM-233A), loď bude vyzbrojená len obrannými systémami vrátane hybridného protilietadlového systému Pancir-M. Opravu plavidla, ktorá sa začala v apríli 2018 (a mala byť ukončená v roku 2022) doteraz sprevádzali najmä nehody – 30. októbra 2018 sa na palubu opravovanej lode zrútil žeriav z potápajúceho sa plávajúceho doku PD-50, 12. decembra 2019 zasa na palube vypukol požiar, ktorý vznikol počas zváračských prác.

24.6.2021, Venezuela

Pri príležitosti 200. výročia bitky pri Carabobo, ktorá bola rozhodujúcou bitkou národno-oslobodzovacích síl vedených Simonom Bolívarom a španielskymi imperiálnymi silami počas vojny o nezávislosť sa v hlavnom meste Venezuely Caracas konala slávnostná vojenská prehliadka, počas ktorej defilovali príslušníci ozbrojených síl spolu s mnohými druhmi výzbroje a techniky, z ktorých niektoré (napr. čínske gyrokoptéry Hunting Eagle) mali verejnú premiéru.

24.6.2021, Francúzsko

Francúzske Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (Direction Générale de l'Armement – DGA) informovalo o zmluve so spoločnosťou Nexter na základe ktorej realizuje spoločnosť modernizáciu prvých 50 tankov Leclerc (z celkom 200 kusov) podľa projektu Leclerc XLR. Zmluva bola uzatvorená k 1. júnu 2021 a modernizované tanky by mala Francúzska armáda obdržať v rokoch 2022-2024. Súčasťou zmluvy je aj opcia na modernizáciu zostávajúcich 150 tankov Leclerc. Ak ozbrojené sily opciu využijú, tak by mali ku koncu roku 2025 disponovať 122 modernizovanými tankami a program modernizácie by mal byť ukončený v roku 2028. Práce na modernizačnom projekte Leclerc XLR sa začal v roku 2015. Modernizácia zahŕňa vykonanie generálnej opravy tanku, inštaláciu modulov zabezpečujúcich prístup osádky tanku do integrovaného systému velenia SCORPION (vrátane vzájomného prenosu údajov z tanku do tohto systému), modernizáciu systému riadenia paľby, inštalácia laserového výstražného systému, multispektrálneho zadymovacieho systému GALIX, nového diagnostického systému, modernizáciu navigačného systému, nové zobrazovacie jednotky veliteľa a strelca, posilnenú balistickú a protimínovú ochranu a inštaláciu diaľkovo ovládanej zbraňovej stanice FN Herstal TB2 s guľometom kalibru 7,62mm na vežu. Tank Leclerc je v súčasnosti hlavným bojovým tankom francúzskych ozbrojených síl. Vyrábal sa v rokoch 1992-2007 a armáda prevzala celkom 406 tankov a 18 z nich odvodených vyprosťovacích vozidiel Leclerc DNG. V roku 2020 mala armáda u bojových jednotiek 222 tankov a 18 vyprosťovacích vozidiel, pričom z tohto počtu je na modernizáciu určených 200 tankov a 17 vyprosťovacích vozidiel.

24.6.2021, USA

Spoločnosť Boeing v súčinnosti s armádou ukončila testy technologického demonštrátora V-280 Valor a začína sa plne venovať ďalšej fáze vývoja projektu nového vrtuľníka dlhého doletu FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft). Počas viac ako 3 ročných skúšok nalietal prototyp V-280 Valor viac ako 214 letových hodín, vrátane 15 bojových letov. Predpokladá sa že nový prototyp na ktorom budú využité skúsenosti získané pri testoch V-280 bude predstavený v priebehu roku 2022.

25.6.2021, USA

Námorníctvo USA podpísalo kontrakt so spoločnosťou Sikorski na dodávku ďalších 9 ks ťažkých vrtuľníkov Sikorski CH-53K King Stallion v hodnote 878,7 milióna dolárov (5. séria) pre námornú pechotu. Súčasťou zmluvy je aj opcia na ďalších 9 ks týchto vrtuľníkov v hodnote 852,5 milióna dolárov (6. séria). Vrtuľníky by mali byť dodané do konca roku 2024, čím by sa celkový počet vrtuľníkov CH-53K King Stallion vo výzbroji námorníctva zvýšil na 33 ks (prvé sériové vrtuľníky boli do výzbroje dodané v októbri 2020, pričom v rokoch 2014-2015 boli dodané 4 pred sériové stroje YCH-53K na realizáciu skúšok). Vrtuľníky CH-53K majú vo výzbroji postupne nahradiť vrtuľníky CH-53E. Vrtuľník s prázdnou hmotnosťou 19800 kg umožňuje prepraviť 30 plne vyzbrojených vojakov, alebo 24 nosítok so zranenými a 4 zdravotníkov, prípadne viac ako 13 ton nákladu v kabíne, alebo 16,3 tony v podvese. Súčasťou zmluvy je aj klauzula o postupnom znižovaní výrobných nákladov v nadväznosti na optimalizácii výroby, pričom cena za vrtuľník 5. výrobnej série dosahuje 97,6 milióna dolárov (vrtuľníky 4. série 102,1 milióna dolárov za kus), ale pre vrtuľníky 6. výrobnej série (o realizácii ktorej sa má rozhodnúť do februára 2022) je jednotková cena znížená na 94,7 milióna dolárov.

25.6.2021, Rusko

Novopostavená atómová ponorka pre plnenie špeciálnych úloh Belgorod (Projekt 09852) začala svoje plavebné skúšky. Plavidlo opustilo lodenice v Severodvinsku a realizovalo svoju prvú plavbu vo vodách Bieleho mora. Skúšky sú súčasťou továrenských skúšok, po ktorých budú nasledovať oficiálne vojenské skúšky. Ponorka Belgorod bola pôvodne strategická ponorka vyzbrojená balistickými raketami Projektu 949AM a jej stavba sa oficiálne začala 24. júla 1992. Nikdy nebola dokončená a po niekoľkých prerušeniach bola jej stavba zastavená v roku 2006 (práce na výstavbe ponorky boli vtedy na úrovni 76 až 85%). Nedokončený trup a ďalšie systémy sa o niekoľko rokov použili pre výstavbu novej ponorky s úplne odlišným určením. Stavba novej ponorky Belgorod podľa Projektu 09852 sa začala 20. decembra 2012. Ponorka bola predĺžená novú sekciu a jej džka sa zmenila z pôvodných 154 m na 184 m. Úmerne tomu narástol aj výtlak, ktorý dosahuje cca 24000 ton pod hladinou, čím sa ponorka zaradila na druhé miesto vo svetovom rebíčku (prvé drží tiež ruská ponorka Dmitrij Donskoj). Na hladinu bola spustená 23. apríla 2019 (oficiálne, ale reálne spustenie prebehlo údajne až v lete toho istého roku). Po svojom prevzatí do služby by mala ponorka podliehať veleniu Hlavného veliteľstva hlbokomorského výskumu v podriadenosti Vojenskej spravodajskej služby (GRU). Vyzbrojená má byť nukleárnymi torpédami Poseidon, podmorskými dronmi a na plnenie špeciálnych úloh bude disponovať ponorkou AS-12 Lošarik (prípadne obdobnou). Za vežou je vytvorená špeciálna plošina na prepravu nákladu. Podľa analytikov bude jednou z hlavných úloh ponorky výstavba a starostlivosť o arktický prieskumný protiponorkový systém (známy ako Harmony), ale vďaka ponorke Lošarik a neseným dronom rôzneho určenia by mala byť schopná aj radu ďalších úloh, vrátane špionážnych či sabotážnych, ktorých cieľom sú rôzne zariadenia na morskom dne od káblových vedení až po rôzne vojenské a výskumné senzory. Ponorka je poháňaná dvomi nukleárnymi reaktormi OK-650, každý s výkonom 190 MW a dvojicou turbín, z ktorých každá poháňa jednu lodnú vrtuľu. Max. udávaná rýchlosť pod hladinou je udávaná na úrovni 59 km/hod a ponorka môže operovať v hĺbkach až 500 m.

26.6.2021, Turecko

Turecká spoločnosť TAI (Turkish Aerospace Industries) podpísala zmluvu s ukrajinskou spoločnosťou Motor Sič na dodávku 14 turbohriadeľových motorov pre vyvíjaný ťažký bojový vrtuľník T929 ATAK II. Prvé 2 motory by mali byť dodané do septembra 2022, celý kontrakt by mal byť realizovaný do konca roku 2025. Predpokladá sa že predmetom zmluvy je modifikácia motoru TV3-117VMA-SBM1V. Zmluva na vývoj vrtuľníka T929 ATAK II bola podpísaná vo februári 2019 (ale vývoj sa začal ako súkromná iniciatíva spoločnosti minimálne v roku 2017) a vrtuľník má vo výzbroji doplniť ľahší bojový vrtuľník T129B ATAK. Nový vrtuľník aby mal dosahovať vzletovú hmotnosť 10 ton pri hmotnosti nesenej výzbroje 1200 kg. Integrovanú výzbroj má tvoriť 30mm kanón. Spoločnosť TAI doteraz používala pre svoje vrtuľníky licenčné motory pôvodom z USA, čo predstavovalo problém pri exporte vrtuľníkov, nakoľko kvôli použitiu komponentov z USA s tým musela súhlasiť aj americká administratíva. Niekoľko rokov je takto blokovaný export vrtuľníkov do Pakistanu a 2 roky kvôli nesúhlasnému stanovisku USA stál aj export na Filipíny. Použitie ukrajinských motorov by spoločnosti umožnilo vyhnúť sa zložitému povoľovaniu v USA potrebné pre export do tretích krajín, pričom má spoločnosť stále možnosť pri vývoji realizovať aj verziu s americkými motormi pre domáci trh, alebo spojencov.

