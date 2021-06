Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (17) –14.-20.6.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z tretieho júnového týždňa 2021.

14.6.2021, Ukrajina

Počas zbrojárskej výstavy Zbrane a bezpečnosť 2021, ktorá bol organizovaná v Kyjeve v dňoch 15-18. júna 2021 predstavila spoločnosť Luč model vyvíjaného samohybného protilietadlového raketového prostriedku stredného dosahu. Komplet je určený pre vyvíjanú protilietadlovú raketu založenú na komponentoch munície používanej pre raketomet Viľcha (Jelša), čo je ukrajinská modifikácia sovietskeho kompletu 9K58 Smerč (BM-30). Táto protilietadlová raketa s dosahom až 100 km by mohla byť vybavená pasívnou, alebo aktívnou samonavádzanou hlavicou obdobnej tej, ktorú spoločnosť Luč použila pri modernizácii kompletu S-125M Pečora pre Angolu. Odpaľovacie zariadenie so 4 raketami v kontajneroch je umiestnené na kolesovom podvozku 8x8. Po negatívnych skúsenostiach s podvozkami z ponuky ukrajinských výrobcov sa uvažuje o použití podvozku typovej rady Tatra 815-7, podobne ako sa to pripravuje aj u iných súčasných konštrukcií ukrajinských zbraňových systémov. Súčasťou kompletu má byť aj viacúčelový 3D rádiolokátor spoločnosti Iskra Záporožie s označením 80K6KS1 (modifikácia exportnej verzie rádiolokátora 76K6 Pelikan).

Spoločnosť Luč na výstave predstavila aj vyvíjanú protilietadlovú leteckú raketu s označením UP-277. Raketa stredného doletu je vybavená aktívnou samonavádzaciou rádiolokačnou hlavicou a bezkontaktným zapaľovačom. Podľa zverejnených informácií by hlavica mala byť schopná zamerať a sledovať vzdušné ciele s efektívnou odraznou plochou na úrovni od 0,1 m² a má disponovať vysokou úrovňou odolnosti voči rušeniu. Raketa, ktorej hmotnosť nemá presiahnuť 180 kg má disponovať bojovou náložou o hmotnosti cca 20 kg. Raketa je použiteľná pri výške letu od 20 po 20000 m a rýchlosti 400-2500 km/hod na ciele letiace vo výške od 20 do 25000 m s rýchlosťou do 3000 km/hod, ak vzájomné prevýšenie nosiča a cieľa nepresahuje 10 000 m. Pri manévrovaní má zniesť preťaženie 12G. V prednej polosfére je schopná pôsobiť na ciele na vzdialenosti 4 – 80 km, v zadnej polosfére na vzdialenosť 1,2 – 50 km. Maximálny parameter cieľa má byť 35 km.

15.6.2021, Irán

V námornej základni Bandar Abbás prebehol slávnostný ceremoniál, počas ktorého bola do služby zaradená fregata Dena (trupové číslo 75). Fregata Dena s výtlakom cca 1500 ton a dĺžkou okolo 95 m je štvrtým dokončeným plavidlom z triedy Moudge. Táto trieda plavidiel je vyvinutá v Iráne a v súčasnej dobe sú v službe 3 lode – okrem Dena je to ešte fregata Jamaran (76) a Sahand (74). ďalšia postavená fregata - Damavand (77), ktorá bola do služby zaradená v roku 2015, sa v januári 2018 potopila v kaspickom prístave Bandar-e Anzali potom, ako bola počas búrky poškodená nárazom o vlnolam. Stavba fregát triedy Moudge sa začala v roku 2001 a celkom je plánovaných postaviť 7 lodí. Stavba týchto fregát v iránskych lodeniciach je pomalá, čo je spôsobené nie len nedostatkom skúseností s výstavbou takýchto plavidiel, ale aj vplyvom embarga na dovoz technológií a zariadení. Aj preto sa jednotlivé postavené lode od seba líšia v mnohých detailoch. Fregata Dena je vyzbrojená 76mm kanónom Fajr-27, doplnkovú hlavňovú výzbroj tvorí 40mm kanón (Fath-40) a 23mm kanóny (dvojkanóny?). Raketová výzbroj je tvorená 4 protilodnými raketami Noor (Ghader) a dvojicou odpaľovacích zariadení protilietadlových rakiet Mehrab. Loď je ďalej vybavená dvojicou torpédometov kalibru 324 mm a disponuje helipadom pre vrtuľník typu Bell 214A. Okrem fregaty Dena bola do služby zaradená aj malá mínolovka Shahin (M111).

16.6.2021, Pakistan

Počas výstavy Zbrane a bezpečnosť 2021 v Kyjeve Bola podpísaná zmluva medzi pakistanskými a ukrajinskými predstaviteľmi o generálnej oprave tretieho pakistanského tankovacieho lietadla Il-78MP v ukrajinskom Leteckom opravárenskom podniku v Nikolajevsku (NARP). Pakistan prevádzkuje celkom 4 tankovacie lietadlá Il-78MP (opciu na piate nevyužil). Získal ich za viac ako 25 miliónov dolárov v roku 2006 na Ukrajine, kde zostali po rozpade ZSSR a pre Ukrajinské ozbrojené sily boli nevyužiteľné. Pôvodne sovietske lietadlá Il-78 boli v Nikolajevskom opravárenskom podniku modernizované na štandard Il-78M a označené ako Il-78MP a prvé bolo do služby v pakistanskom letectve zaradené v decembri 2009. V rokoch 2017-2018 bola realizovaná generálna oprava prvého pakistanského lietadla. Tender vtedy vyhrala ruská spoločnosť 360. letecký opravárenský závod. V roku 2020 vyhlásil Pakistan tender na generálnu opravu druhého lietadla. Tento tender už vyhrala ukrajinská spoločnosť z Nikolajevska, aj keď ukrajinskí predstavitelia otvorene priznávajú že cenou za víťazstvo bola dumpingová cena, ktorá nepokrýva ani náklady na mzdy.

17.6.2021, Čínska republika

Taiwanské ministerstvo obrany informovalo, že v rámci amerického programu FMS (Foreign Military Sales) kúpi raketomety M142 HIMARS (hodnota kontraktu 346,3 milióna dolárov) a pobrežný protilodný raketový komplex Boeing HCDS (Harpoon Coastal Defense Systems, hodnota kontraktu 1,406 miliardy dolárov). Konkrétne zmluvy boli podpísané už v predchádzajúcom období – 19. mája (HIMARS), resp. 1. júna (HCDS). Zatiaľ čo raketomety HIMARS sú bežne používané nielen v ozbrojených silách USA, pobrežný komplex založený na nových raketách Harpoon ( konkrétne RGL-84L-4 Harpoon Block II) je novinka, ktorá v takejto podobe ešte neexistuje a spoločnosť Boeing musí systém vyvinúť od základov (v službe sú pobrežné systém založené na raketách Harpoon Block I). Dodávky by mali byť realizované najneskôr do roku 2027 ()v prípade raketometov HIMARS), resp. 2028 (systém pobrežnej ochrany). Hoci taiwanské ministerstvo obrany nezverejnilo počty jednotlivých zbraňových systémov, americká agentúra DSCA vo svojich podkladoch pre kongres v roku 2020 uvádzala záujem taiwanskej strany na kúpu 11 kompletov HIMARS (s 64 raketami M57 ATACMS) v hodnote 436 miliónov dolárov a 25 batérií HCDS s celkom 100 odpaľovacími zariadeniami, 25 prieskumnými rádiolokátormi a 400 ks rakiet v hodnote 2,37 miliardy dolárov. Raketomet HIMARS je odľahčenou verziou raketometu M270 MLRS a vo výzbroji je od roku 2006. Je na kolesovom podvozku a používa rakety kalibru 227 mm (6 ks) s doletom do 40 km (rovnaké rakety môže používať aj náš raketomet Modular (či už RM-70, alebo RM-70/85), alebo 610 mm (1 ks) s dostrelom až 300 km. Rakety Harpoon Block II majú dostrel 124 km, čo pri nasadení pozdĺž pobrežia Taiwanského prielivu s minimálnou šírkou 130 km znamená, že tieto rakety by mohli byť hrozbou pre drvivú väčšinu plavidiel v tomto prielive a v prípade invázie z pevniny by mohli útočiacim silám spôsobiť vážne straty.

17.6.2021, Rusko

Ruské ozbrojené sily prevzali prvé obrnené automobily na ochranu konvojov Partner (Напарник) z celkom 11 kusov, ktoré by mali byť dodané do konca roku 2021. Obrnený automobil Partner je automobil typu MRAP založený na vozidle K-4386 Tajfun-VDV vyrábaný spoločnosťou Remdizel Naberežnyje Čelny. K-4386 Tajfun-VDV je obrnený automobil určený pre výsadkové vojská. Je vyzbrojený kanónom kalibru 30 mm v diaľkovo ovládanej zbraňovej stanici a do výzbroje bol zaradený v roku 2020. Partner disponuje pravdepodobne rovnakou výzbrojou, ale keďže nemá obmedzenia hmotnosti dané prepravou vzduchom, tak disponuje lepšou balistickou ochranou. Obe vozidlá sú výsledkom vývojového programu Tajfun, ktorého prototypy boli predstavené v roku 2011, v rámci ktorého bolo spoločnosťami KamAZ (Tajfun-K) a Ural (Tajfun-U) vyvinutých viacero rôznych obrnených vozidiel s podvozkom 4x4 a 6x6. Tieto vozidlá slúžia na prepravu osôb, prieskum, palebnú podporu, ale aj ako zdravotnícke evakuačné vozidlá a pod.

18.6.2021, India

Dňa 18. júna 2021 sa v Goa Shipyard Limited slávnostne začala stavba ďalšej fregaty triedy Talwar. Ide o prvú fregatu tejto v Rusku vyvinutej triedy, ktorá bude realizovaná kompletne v Indii. Indické námorníctvo v súčasnej dobe prevádzkuje 6 fregát tejto triedy, ktoré boli vyrobené v rokoch 1999-2001 (3 ks) a 2007-2013 (3 ks) v Rusku. Roku 2018 podpísala India s Ruskom novú dohodu, na základe ktorej obdrží ďalšie 4 fregaty, pričom 2 budú postavené v lodeniciach na území Indie. Vďaka tejto dohode získa India nie len nové plavidlá, ale aj know-how. Táto dohoda je dôsledkom zhoršenia ukrajinsko-ruských vzťahov po udalostiach v roku 2014 a s tým súvisiace prerušenie časti ekonomických vzťahov medzi krajinami. Ruské námorníctvo si pôvodne objednalo 6 modifikovaných fregát Projektu 11356R/M, vychádzajúcom z konštrukcie pre Indiu určeného Projektu 11356 Talwar, ktorých dodávky mali začať v roku 2014. Tieto lode mali nahradiť výpadok dodávok fregát triedy Admiral Gorškov (Projekt 22350) a zaradené mali byť v Čiernomorskej flote. Stavba týchto lodí sa ale omeškala a pre 3 lode nebol po roku 2014 zo strany ukrajinských spoločností (finálny dodávateľ spoločnosť Zarja) dodaný pohonný systém. Rusko síce uvažovalo o vývoji pohonného systému vo vlastnej réžii, ale to by spôsobilo nie len predraženie stavby, ale aj oneskorenie dodávok na obdobie, keď už do výzbroje mali mieriť nové fregaty Admiral Gorškov. 3 lode, pre ktoré boli pohonné systémy dodané pred udalosťami na Kryme boli dokončené zaradené do služby v rokoch 2016-2017. O zostávajúce 3 prejavila záujem India. Na základe zmluvy podpísanej v roku 2018 dokončí Rusko dve rozostavané fregaty (a Ukrajina im dodá pohonné systémy, aj napriek tomu, že zástavba bude prebiehať v Rusku), ďalšie 2 lode postaví s podporou ruských odborníkov India vo svojich lodeniciach, pričom pri jednej využije komponenty z tretej rozostavanej lode. Fregaty triedy Talwar sú 6 generáciou fregát, vychádzajúcich z triedy projekt 1135 Burevestnik, resp. v kodifikácii NATO trieda Krivak I. V ich konštrukcii sú použité niektoré prvky stealth technológií, pohon zabezpečuje pohonný systém COGAG s dvojicou plynových turbín. Fregaty s výtlakom 3850 ton a s ponorom 4,2 m dosahujú pri dĺžke cca 125 m a šírke 15 m max. rýchlosť 59 km/hod (32 uzlov). Posádku tvorí 118 členov. Lode sú vyzbrojené protilodným raketovým kompletom s raketami 3M54 Klub, resp. BrahMos (lode 2. výrobnej série) s 8 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami. Protivzdušnú obranu zabezpečuje námorná verzia raketového systému Buk (3S90M) s 24 raketami a raketové komplety 9K38 Igla-1 ( 8 ks?). Hlavňová výzbroj je zastúpená kanónom A-190 kalibru 100 mm a dvojicou systémov CIWS 3K87 Kortik (lode 1. série), resp. AK-630 (lode 2. série). Ďalšou výzbrojou sú torpédomety kalibru 533 mm v počte 2 kusy a reaktívny vrhač hlbinných bômb RBU-6000. Výzbroj poslednej série plavidiel zatiaľ spresnená nebola, ale bude obdobná tomu, čo je inštalované na lodiach 2. série. Hlavné rozdiely budú najmä v elektronickom vybavení vzhľadom k pokroku v technológiách.

