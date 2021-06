Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (16) –7.-13.6.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z druhého júnového týždňa 2021.

7.6.2021, Indonézia

Indonézia začala prezbrojovať časť svojich rýchlych člnov triedy KCR-60 (Sampari) novou bezosádkovou zbraňovou stanicou AU-220M s 57mm kanónom. Táto stanica nahradzuje pôvodnú výzbroj tvorenú 40mm kanónom Bofors/L70. K prezbrojeniu došlo zatiaľ u člna KRI Tombak (629), ktorý je druhým vyrobeným člnom zo série. Indonézia kúpila od výrobcu – ruskej spoločnosti Burevestnik zatiaľ 2 stanice. O inštalácii druhej stanice sa zdroje líšia –podľa niektorých zdrojov by mal byť inštalovaný na KRI Sampari (628), iné zdroje udávajú KRI Halasan (630). Vo všetkých prípadoch ide o člny vyrobené v rámci 1. série. Rýchle člny triedy Sampari sú vyvinuté indonézskymi spoločnosťami a sú vyzbrojené čínskymi protilodnými raketami C-705 s dostrelom 120 km a určených proti plavidlám s tonážou 1000-1500 ton (4 ks, alternatívne je možné údajne použiť aj francúzske rakety Exocet Block III). Hlavňová výzbroj mala byť pôvodne tvorená 57mm kanónom, ale kvôli úspore financií bolo rozhodnuté, že sa využije to, čo už Indonézia má – 40mm kanóny Bofors/L70 z vyradenej výsadkovej lode Teluk. Doplnková výzbroj je tvorená dvojicou protilietadlových inštalácií SDPR M71/08 (20mm kanón so systémom riadenia paľby srbskej spoločnosti Yugoimport). V roku 2018 v súvislosti zo začatím stavby 4 plavidla bolo rozhodnuté o prezbrojení lodí na pôvodne uvažovaný kaliber 57 mm. Na tento účel boli zakúpené 2 bezosádkové zbraňové stanice AU-220M s 57mm kanónom 2A91. Obdoba tohto kanóna (ktorého pôvod siaha do polovice minulého storočia k 57mm PLK S-60, známeho aj z výzbroje ČSĽA a neskôr ASR) je použitá aj v samohybnom PL kanóne 2S38 protilietadlového kompletu 1K150 Derivacija-PVO. Tento kanón má účinný dosah cca 3000-6000 m (v závislosti na použitej munícii a spôsobe zameriavania, reálny balistický dostrel presahuje 9000 m) a systém bol pre potreby zástavby na indonézske plavidlá uspôsobený tak, aby bol schopný pracovať aj s údajmi iných ako ruských prieskumných systémov. Ďalšie 2 lode by mali byť vyzbrojené 57mm kanónom Bofors Mk. 3. Pár slov k rýchlym člnom – pri dĺžke 59,8 m a šírke 8,1 m majú výtlak 460 t a dosahujú max. rýchlosť 52 km/hod. Posádka je 43 členná a čln má dosah 4445 km s autonómnou činnosťou po dobu 8 dní. Výzbroj je spomenutá vyššie, len doplním že štvrtý (KRI Kerambit, 627) čln je oproti predchádzajúcim naviac vyzbrojený čínskym prostriedkom blízkej obrany (CIWS) NG-18 (čínska verzia sovietskeho systému AK-630M konštruovaná s využitím prvkov stealth). Je pravdepodobné, že tento prostriedok bude implementovaný aj na niektorý čln z prvej výrobnej série. V službe sú celkom 4 člny dvoch výrobných sérií (3+1), ďalšie 4 sú objednané (2 by mali byť od roku 2019 vo výstavbe).

7.6.2021, Indonézia

Počas oficiálnej návštevy francúzskeho ministra obrany v Indonézii bol dňa 7. júna 2021 podpísaný zámer nákupu 36 lietadiel Dassault Rafale pre potreby Indonézskych ozbrojených síl. V prípade že sa obe strany pri ďalších rokovaniach dohodnú na detailoch zmluvy, podpísanie oficiálneho kontraktu sa očakáva v roku 2022. Rokovania medzi Indonéziou a Francúzskom sa začali v roku 2019 a pôvodne prejavila Indonézia záujem až o 48 lietadiel, problémom pre túto ostrovnú krajinu je ale financovanie. Z uvedeného dôvodu žiada za nákup lietadiel od Francúzska rôzne kompenzačné programy a vládne záruky. Podľa francúzskych médií je zo strany Francúzska ponúkaný program prefinancovania podobný tomu, ktorý využíva Egypt (ten podpísal zmluvu o nákupe 26. apríla 2021) v hodnote 80% kontraktu. Práve vysoký rozsah pôžičiek (aj keď garantovaných francúzskou vládou) spôsobil kritiku zo strany indonézskych finančných orgánov a odsunul podpis finálnej dohody až na rok 2022. Indonézia má na nákup vyčlenených 1,1 miliardy dolárov a ministerstvo obrany musí teraz získať súhlas príslušných finančných orgánov s francúzskou pôžičkou.

7.6.2021, Švajčiarsko

Podľa informácií švajčiarskych médií sa lietadlo Dassault Rafale stalo víťazom tendra na obmenu stíhacích lietadiel švajčiarskych vzdušných síl. Tie sú v súčasnej dobe vybavené 30 lietadlami F/A-18C/D Hornet a 24 lietadlami F-5E/F Tiger II. V rámci programu Neues Kampfflugzeug (NKF, resp. Air2030) plánuje švajčiarska vláda obstarať 36 až 40 nových lietadiel v hodnote 6 miliárd švajčiarskych frankov. Oficiálne výsledky výberu, v ktorom sa zúčastnili typy Boeing F A-18E/ F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon a Lockheed Martin F-35A Lightning II (Saab JAS-39E/F Gripen z výberu odstúpil) by mali byť zverejnené pravdepodobne 23. júna. Obmena lietadiel, o ktorej mimochodom rozhodli v minuloročnom septembrom referende občania veľmi tesným výsledkom, je plánovaná v rokoch 2025-2030. Súčasťou programu je aj obstaranie nových raketových systémov protivzdušnej obrany stredného a dlhého doletu v hodnote cca 2 miliardy švajčiarskych frankov. Prostriedky tejto kategórie v súčasnej dobe ozbrojené sily neprevádzkujú. Ak sa informácie potvrdia, tak to bude ďalší úspech francúzskeho výrobcu lietadiel, ktorému sa v poslednom období podarilo uspieť vo viacerých štátoch – v Grécku, Chorvátsku, Egypte či predbežne v Indonézii. Rafale sa tendra vo Švajčiarsku nezúčastňuje prvýkrát. Tender na obmenu stíhacích lietadiel bol realizovaný ešte v rokoch 2009-2011 (Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab JAS-39E), kde síce Rafale vykázalo z hľadiska bojových spôsobilostí najväčšie kvality, ale vďaka cene sa víťazom stala spoločnosť Saab. Rozhodnutie o nákupe 22 lietadiel JAS-39E Gripen v hodnote 3,1 miliardy frankov vtedy zvrátilo až referendum v roku 2014. Aj súčasné rozhodnutie môže byť v blízkej budúcnosti zmenené referendom po ktorom volajú odporcovia nákupu združení v hnutí „Svajčiarsko bez armády“ (GSOA - Gruppe für eine Schweiz ohne Armee).

7.6.2021, Nigéria

V lodenici spoločnosti Damen-Albwardi Shipyard Sharjah v Spojených arabských emirátoch (dcérska firma holandskej spoločnosti Damen Shipyards Group z Vlissingenu) bola na hladinu spustená nová výsadková loď triedy Damen LST 100 objednaná Nigérijským námorníctvom. Loď LST 1314 bola objednaná 13. júna 2019 a jej stavba sa začala 9. decembra rovnakého roku. Po dokončení bude loď slúžiť ako kritická súčasť projekcie námornej sily na zvýšenie námornej bezpečnosti v Guinejskom zálive a mimo neho. Jej zaradenie do služby obnoví a rozšíri spôsobilosti o ktoré prišli nigérijské ozbrojené sily v roku 2009 po vyradení výsadkových lodí Ambe a Ofiom (trieda Typ 502, v službe od roku 1978). Výsadková loď triedy Damen LST 100 má dĺžku 100 m (zapĺňa medzeru medzi menšou triedou Damen LST 80 a väčšou triedou Damen LST 120) a šírku 16 m. Výtlak dosahuje 1000 – 1300 ton a max. rýchlosť 30 km/hod. Je navrhnutá tak, aby mohla plniť rad úloh nie len z oblasti realizácie obojživelných výsadkov, ale aj prepravné a logistické úlohy, bezpečnostné, záchranné, pátracie či humanitárne misie a v neposlednom rade aj úlohy spojené s velením operácií, či hydrografickým prieskumom. Loď je vybavená prednou a zadnou rampou s nosnosťou 70 ton a krytou nákladnou palubou. Disponuje priestorom pre 2 výsadkové člny (Davit, na palube v prednej časti), helipadom (v zadnej časti) z ktorého môže operovať stredný vrtuľník, žeriavom s nosnosťou 25 ton, pomocným žeriavom s nosnosťou 1,5 tony a muničným výťahom. Na jej obsluhu postačuje 18 členná posádka, loď disponuje priestorom pre ďalších 27 osôb určených pre plnenie špecifických úloh (v závislosti na príslušnej misii) a umožňuje prepraviť 235 plne vyzbrojených vojakov. Práve v tomto sa nigérijské plavidlo líši od vzoru, nakoľko prepravná kapacita je zvýšená až na 250 vojakov s výzbrojou. Navy´šený je aj počet členov posádky na 32 osôb, ale loď už nedisponuje priestorom pre personál na plnenie špecifických úloh (resp. obmedzený počet tohto personálu je už započítaný do stavov posádky). Krátkodobo (napr. pri plnení humanitárnych a záchranných misií) môže počet prepravovaných osôb dosiahnuť až 450. Pohon lode zabezpečujú 2 motory Caterpillar (Cat 3516C) a 4 generátory Caterpillar C-18.

8.6.2021, Rusko

Ruské výsadkové jednotky prevzali desiaty práporný komplet výsadkových bojových vozidiel pechoty BMD-4M. Práporný komplet BMD-4M je tvorený výsadkovým BVP BMD-4M (31 ks) a obrneným transportérom BTR-MDM Rakuška-M (8 ks) a je to v podstate bojová technika pre vyzbrojenie výsadkového práporu. V tomto prípade ide o prápor zo zostavy 247. výsadkového útočného pluku 7. gardovej výsadkovo-útočnej (horskej) divízie sídliaci v Stavropoli. Dodávky bojových vozidiel BMD-4M + BTR-MDM Rakuška-M prebiehajú na základe zmluvy uzatvorenej v roku 2014 a prvé sériové vozidlá boli prevzaté v roku 2015 pre potreby výcviku v Rjazani. Dodávky pre bojové útvary, ktoré mali začať v rovnakom roku, sa ale oneskorili z dôvodu potreby prepracovania a revízii výrobnej dokumentácie (oficiálne zdôvodnenie). Po revízii kontraktu a oficiálnom zaradení aj BTR-MDM Rakuška-M do výzbroje (apríl 2016) sa rozbehli dodávky pre bojové útvary priemerným tempom 2 práporné komplety ročne. Výnimkou je zatiaľ len rok 2020, keď sa podarilo dodať len jeden komplet a dodávka druhého sa presunula z decembra 2020 na jún 2021. Upravený harmonogram predpokladá, že do konca roku 2021 prevezmú výsadkové jednotky ešte 3 práporné komplety. V súčasnej dobe disponujú výsadkové jednotky celkom 310 ks BMD-4M a cca 180 ks BTR-MDM Rakuška-M (z toho 80 ks v práporných kompletoch). Ďalších 27 BMD-4M je vo výcvikových zariadeniach. Výsadkové BVP BMD-4M je rozvinutím konštrukcie BMD-4, ktoré bolo vyvinuté na báze obdobného sovietskeho prostriedku BMD-3 vyrábaného od roku 1990. Vývoj BMD-4 bol ukončený v roku 2004 a v roku 2005 prevzali výsadkové jednotky prvé kusy (udáva sa že bolo vyrobených a k 137. gardovému výsadkovému pluku v Pskove zaradených 60 ks tohto BVP, ale z hľadiska štatistík výroby sa mi podarilo dohľadať len 20 ks – 4 ks vyrobené v roku 2004, 10 ks v roku 2005 a 6 ks v roku 2006). Aj napriek tomu, že oproti BMD-3 disponovala nová verzia viac ako dvojnásobnou bojovou hodnotou (pod čo sa podpísala nie len výzbroj prevzatá zo štandardného BVP BMP-3, ale aj modernejšie pozorovacie a zameriavacie prístroje) bolo ale rozhodnuté, že BMD-4 sa sériovo vyrábať nebude. V roku 2008 bol predstavený nový prototyp výsadkového bojového vozidla označený ako BMD-4M. Aj keď má rad prvkov spoločných s BMD-4, ide o konštrukciu úplne inej spoločnosti (Kurganský strojárenský závod), nakoľko pôvodný výrobca (Volgogradský traktorový závod) medzitým skrachoval. BMD-4 prevzal podvozok BMD-3 a disponoval novou vežou Bachča-U, BMD-4M má naopak novú konštrukciou podvozku pri použití rovnakej veže Bachča-U. Oba prostriedky sú vyzbrojené 100mm kanónom 2A70, 30mm kanónom 2A72 a 7,62mm guľometom PKTM. Kanón 2A70 umožňuje streľbu aj projektilmi 3UBK23-3, čo sú vlastne protitankové riadené strely 9M117M1 Arkan, takže môže účinne pôsobiť aj proti tankovej technike protivníka na veľkú vzdialenosť. Hmotnosť vozidla dosahuje 13,5 tony, osádka je tvorená 3 osobami a umožňuje prepraviť 5 členný roj. S využitím konštrukčných prvkov BMD-4M je skonštruovaný aj obrnený transportér BTR-MDM Rakuška-M, určený na prepravu 13 osôb.

9.6.2021, Izrael

Korveta Oz (druhá korveta triedy Sa´ar 6) pristála v izraelskom prístave Haifa, kde bude dovybavená zbraňovými a elektronickými systémami. Slávnostného privítania plavidla sa zúčastnili predstavitelia izraelských ozbrojených síl a štátnej správy, vrátane ministra obrany. Korvetu Izrael prevzal už 4. mája 2021 (viď môj 11. blog), ale z nemeckého Kielu loď vyplávala až 28. mája. V Haife loď zakotvila vedľa svojej sesterskej lode Magen, na ktorej od 2. decembra 2020 prebiehajú dokončovacie práce súvisiace s inštaláciou výzbroje a elektronických systémov.

10.6.2021, Srbsko

Na leteckej základni Batajnica boli slávnostne prevzaté 4 ks lietadiel MiG-29, ktoré Srbsku zo svojej výzbroje darovalo Bielorusko v roku 2019. Lietadlá sa pred zaradením do služby v Srbských vzdušných silách podrobili generálnym opravám a modernizácii v 558. leteckom opravárenskom závode Baranoviči. Celkový počet MiG-29 prevádzkovaných Srbskom tak stúpol na 14 ks.

10.6.2021, USA

Vo výrobnom závode spoločnosti AgustaWestland Philadelphia Corporation vo Filadelfii bol americkému námorníctvu odovzdaný prvý sériový vrtuľník TH-37A. Je to cvičný vrtuľník pre potreby námorníctva založený na civilnom viacúčelovom vrtuľníku AgustaWestland AW119x Koala. Tender na obmenu cvičných vrtuľníkov (Bell TH-57B/C Sea Ranger vychádzajúcich z typu Bell 206B3) vyhlásilo námorníctvo v roku 2018. Do súťaže sa okrem spoločnosti AgustaWestland (dnes Leonardo) prihlásili aj spoločnosti Bell (s typom Bell 407GXi) a Airbus Helicopter (s typom H135) a víťazný model bol oficiálne oznámený v januári 2020. Námorníctvo plánuje získať celkom 130 vrtuľníkov TN-73A, pričom zatiaľ sú uzatvorené zmluvy na dve série (32 ks z januára 2020 v hodnote 176 miliónov dolárov, termín dodania do októbra 2021 a 36 ks z novembra 2020 v hodnote 171 miliónov dolárov s dodávkou do decembra 2022). Zvyšných 62 kusov by malo byť zakontrahovaných po uvoľnení finančných prostriedkov na fiškálne roky 2022 a 2023. Ľahký viacúčelový jednomotorový vrtuľník AW119Kx (resp TN-73A) má vzletovú hmotnosť 2850 kg a poháňa ho turbohriadeľový motor Pratt & Whitney Canada PT6B-37A s výkonom 747 kW. Dosahuje cestovnú rýchlosť 244 km/hod a bežný dolet má 954 km. Pre výcvikové účely je ale dôležitejší údaj o jeho výdrži vo vzduchu, ktorá dosahuje 5 hodín 20 minút. AW119Kx vyhral výberové konanie aj na cvičný vrtuľník pre Izraelské obranné sily (objednaných 12 kusov).

10.6.2021, Indonézia

Talianska lodiarska spoločnosť Fincatieri podpísala zmluvu s indonézskym ministerstvom obrany na stavbu 6 fregát triedy typu FREMM a modernizáciu dvoch fregát triedy Maestrale (tieto fregaty budú vyradené z výzbroje Talianskeho námorníctva). Detaily kontraktu neboli zverejnené, známe je len to, že stavba troch fregát FREMM (a opravy a modernizácia fregát triedy Maestrale) bude realizovaná v Taliansku a ďalšie tri sa postavia v lodeniciach spoločnosti RT PAL v Surabaji. V tendri vyhlásenom indonézskym ministerstvom obrany súťažila spoločnosť Fincantieri s ponukami holandskej spoločností Damen Shipyards Group (projekt Omega), japonskej spoločnosti Mitsiu E&S (projekt FFM, v súčasnej dobe vo výstavbe pre Japonské sily sebaobrany) a britsko-dánskeho konzorcia Babcock – OMT (projekt Babcock Aroowhead založený na dánskej fregate Iver Huitfeldt, z ktorého vychádza britská trieda Typ 31). FREMM je skratkou Fregata europea multi-missione (Európska viacúčelová fregata) vyvinutá v spolupráci talianskych a francúzskych spoločností. Fregaty FREMM slúžia vo francúzskom (trieda Aquitaine, 8 ks) a talianskom (trieda Bergamini, 10 ks) námorníctve. Ďalších 20 fregát si objednalo USA ako triedu Constellation. Medzi ďalších užívateľov sa radí Maroko a Egypt (ten preberal fregaty pôvodne určené pre francúzske a talianske námorníctvo).

13.6.2021, Zambia

V hlavnom meste krajiny Lusaka sa konala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 45 výročia vzniku ozbrojených síl. Viac v priloženom videu.

video //www.youtube.com/embed/47NjkR9fU64

Zdroje: