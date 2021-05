Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (11) – 1.5. - 10.5.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z prvej májovej dekády.

3.5.2021, USA

Pozemné sily USA uzatvorili trojročný kontrakt so spoločnosťou Oshkosh na dodávku nákladných automobilov z projektu FHTV (Family of Heavy Tactical Vehicles). Celkom má ísť o 353 nových, alebo revitalizovaných vozidiel so zvýšenou mobilitou HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Trucks), prepravníkov kontajnerov PLS (Palletized Load System) a ťahačov HET (Heavy Equipment Transporters). Oshkosh dodáva nákladné automobily vyvinuté v rámci projektu FHTV od roku 2015. Počas tohto obdobia pre potreby pozemných síl spoločnosť dodala viac ako 35800 vozidiel HEMTT, 8500 paletizačných vozidiel PLS a 4600 ťažkých ťahačov HET. Ďalších 14000 vozidiel HEMTT, 3600 vozidel PLS a 1000 ťahačov revitalizovala.

4.5.2021, Ukrajina

Ukrajina ukončila skúšky húfnice Dana-M2 z produkcie spoločnosti Czechoslovak Group. V rámci skúšok boli porovnávané reálne výkony húfnice s výkonmi zbraní z portfólia Ukrajinskej armády D-20 a 2S3 Akacija, pričom bolo konštatované, že Dana-M2 dosahuje vyššiu rýchlosť streľby a väčší dostrel. Celkom bola húfnica podrobená 18 samostatným testom, vrátane jazdných a streleckých skúšok. Dana-M2 je ďalšou z modernizácií samohybnej húfnice vz. 77 Dana, pričom si zachováva pôvodný kaliber 152 mm a nadväzuje na modernizácie Dana-M1CZ a Dana-M1M. Ukrajinská armáda pôvodne v roku 2018 objednala 66 ks tejto húfnice, ale po finančných škrtoch je počet znížený len na 26 ks, aj napriek tomu, že podľa viacerých analytikov má akútny nedostatok munície daného kalibru, nakoľko väčšina uskladnenej munície, čo nebola spotrebovaná v rámci konfliktu v Donbase, bola zničená pri požiari 65. muničnej základne v Balakleje 23. marca 2017. Na výrobe húfnic by sa mal podieľať aj Ukrajinský obranný priemysel, vrátane dodávok niektorých komponentov. Finálnu montáž z dodaných komponentov by mal realizovať Šepetivský opravárenský závod. Aj vďaka tejto kooperácii sa Ukrajine podarilo znížiť cenu za jednu húfnicu na 1,465 milióna dolárov.

Záujem o húfnicu Dana-M2 prejavila v roku 2017 aj Armáda Českej republiky, ktorá chcela na tento štandard modernizovať 33 svojich húfnic vz. 77 Dana. V roku 2018 bolo ale rozhodnuté, že modernizácia (len kvôli vystrieľaniu skladových zásob munície) je neefektívna a z hľadiska celkových nákladov je lacnejšie nákup nových zbraní kalibru 155 mm, kde v tendri nakoniec vyhrala francúzska húfnica Caesar 8x8 (tendra sa zúčastnila aj slovenská húfnica Zuzana 2)

4.5.2021, Izrael

V lodeniciach Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) v nemeckom meste Kiel prevzal Izrael druhú korvetu triedy Sa´ar 6 pomenovanú Oz (Odvaha). Nemecké lodenice stavajú celú sériu 4 korviet tejto triedy patriacej do rodiny korviet MEKO (komerčné označenie MEKO A-80), ale len ich hrubú stavbu (vrátane pohonných systémov). Vlastné dokončovacie práce, ktoré zahŕňajú aj inštaláciu zbraňových a elektronických systémov sa budú realizovať po presune plavidla do Izraela. Korveta Oz je druhou korvetou tejto triedy, ktorú Izrael prevzal. Prvú pomenovanú Magen prevzal 11. novembra 2020. Rokovania o realizácii výstavby plavidiel, ktorých hlavnou úlohou má byť okrem iných aj hliadkovanie a ochrana zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu v Stredozemnom mori (primárne tých pod kontrolou Izraela) prebiehali v rokoch 2014-2015 a prvá loď sa začala stavať v roku 2018. Stavba je čiastočne financovaná vládou NSR. Trup korvety Oz bol spustený na vodu 23. augusta 2019. Vo výstavbe sú ešte korvety Atzmaut (Nezávislosť, spustená na vodu 13. decembra 2019) a Nitzachon (Víťazstvo, spustená na vodu 1. apríla 2020. Oproti plánu je výstavba lodí v sklze, ktorý spôsobila pandémia COVID-19, ale korveta Atzmaut realizuje už od 7. marca 2021 továrenské skúšky a je predpoklad že spolu s korvetou Nitzachon budú Izraelu odovzdané do konca roku 2021. Korvety Sa´ar 6 majú plný výtlak 1900 t (je predpokald že skutočný výtlak po inštalácii všetkých zbraňových systémov mierne presiahne 2000 t) pri dĺžke 92 m, šírke 13,5 m a ponore 4 m. Štandardnú posádku má tvoriť 80 osôb (z toho až 25% môžu tvoriť ženy) s možnosťou jej zvýšenia až na 100 osôb. Každá loď má byť vyzbrojená 32 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami pre protilietadlové rakety Barak 8 a 40 vertikálnymi odkaľovacími zariadeniami pre protiraketovú obranu C-Dome (námorná verzia systému Iron Dome, ktorý svoje kvality v súčasnej dobe predvádza v aktuálne prebiehajúcom Palestínsko-Izraelskom konflikte). Pre boj s hladinovými cieľmi je určených 16 odpaľovacích zariadení pre kontajnery s raketami Harpoon Block 2, alebo IAI Gabriel 5 a torpédomety kalibru 324mm pre torpéda Raytheon Mk. 54. Hlavňovú výzbroj zastupuje 76mm univerzálny automatický kanón Leonardo Super Rapid. Ďalšou výzbrojou sú 2 univerzálne zbraňové stanice Rafael Typhoon, ktoré môžu byť vyzbrojené 25mm kanónom, alebo raketami Rafael Spike-ER. Z paluby lode môže operovať aj vrtuľník Sikorski SH-60 Seahawk.

4.5.2021, Francúzsko

Francúzsky minister obrany prostredníctvom sociálnej siete Twitter potvrdil informácie, ktoré už niekoľko dní zverejňovali niektoré francúzske a egyptské média – dňa 26. apríla bola podpísaná dohoda medzi Francúzskom a Egyptom na dodávku ďalších 30 ks lietadiel Dassault Rafale v hodnote 3,75 miliardy €. Okrem tohto kontraktu boli podpísané aj dve ďalšie dohody v celkovej sume 200 miliónov dolárov (so spoločnosťami MBDA a Safran Electronics & Defense) na dodávky výzbroje pre tieto lietadlá. Pre Francúzsko a jeho spoločnosti má kontrakt okrem priameho finančného aj sociálne pozadie – výroba lietadiel a výzbroje pre Egypt zabezpečí 7000 pracovných miest v období nasledujúcich 3 rokov. Prvý kontrakt na dodávku lietadiel Dassault Rafale bol medzi Francúzskom a Egyptom podpísaný 16. februára 2015 (16 dvojmiestnych Rafale DM a 8 jednomiestnych Rafale EM, pričom kontrakt zahŕňal opciu na ďalších 12 lietadiel, ktorá ale nebola využitá) v sume 3,5 miliardy €. Lietadlá boli dodávané od roku 2015 do polovice roku 2019 a egyptské verzie DM a EM vychádzajú modifikácie F3 francúzskych vzdušných síl. O jedno lietadlo Egypt prešiel 28. januára 2019 (trupové číslo 9352, s.č. EM02), ktoré havarovalo počas predvádzacieho letu.

5.5.2021, Švédsko

Švédska agentúra Försvarets materielverk (FMV) zodpovedná za nákupy vojenského materiálu pre potreby ozbrojených síl informovala o kontrakte s nemeckou spoločnosťou Grob Aicraft SE na dodávku cvičných turbovrtuľových lietadiel pre základný výcvik pilotov. Objednané lietadlá Grob G120TP (švédske označenie Sk 40) by mali v službe postupne nahradiť lietadlá Sk 60 (Saab 105) dodané v rokoch 1967-1972. Celkom by malo Švédsko do konca roku 2022 obdržať 7 lietadiel a pozemný simulátor, pričom reálna výcvik ba sa mal začať v roku 2023. Grob G120TP je dvojmiestne turbovrtuľové lietadlo vyvinuté z typu Grob G120A. Prvý vzlet absolvovalo v roku 2010 a sériovo sa vyrába od roku 2012. Prvým vojenským užívateľom sa stala Indonézia a v súčasnej dobe slúži, alebo je objednané ozbrojenými silami celkom 9 štátov, vrátane USA a Veľkej Británie. Lietadlo má dĺžku 8,4 m, rozpätie 10,3 m a výšku 2,7 m. Dosahuje max. rýchlosť 454 km/hod. Poháňa ho turbovrtuľový motor Rolls-Royce M250-B17F s výkonom 340 kW s 5-listovou vrtuľou.

7.5.2021, Rusko

V lodeniciach Sevmaš v Severodvinsku bola slávnostne vztýčená zástava Vojenského námorníctva Ruskej federácie na palube útočnej nukleárnej ponorky Kazaň (vežové číslo K-561). Kazaň (v.č. 161) je prvou ponorkou Projektu 08851 (885M, Jaseň-M, kód NATO Severodvinsk, alebo Graney), ktorá bola zaradená do služby. Jej stavba sa začala 24.07.2009 a na hladinu bola spustená 8. apríla 2017. Podľa pôvodného kontraktu mala byť do služby odovzdaná v roku 2017, ale stavba bola v sklze a záverečné továrenské skúšky sa začali až 24. septembra 2018 a štátne záverečné skúšky dokonca až v októbri 2020. Ponorky Projektu 08850 Jaseň / 08851 Jaseň-M patria do 4 generácie nukleárnych ponoriek, ktorých vývoj sa v Sovietskom zväze rozbehol na konci 70-tych rokov 20. storočia. Stavba prvej ponorky tejto triedy – K-560 Severodvinsk - sa začala 21. decembra 1993, ale do služby bola zaradená až 17. júna 2014. Bola to zároveň aj posledná ponorka stavaná podľa pôvodného projektu, pretože Kazaň sa už stavala podľa modifikovanej konštrukcie označovanej ako Projekt 08851, resp. 885M Jaseň-M. V Sevmaši v súčasnej dobe realizujú stavbu ďalších 7 ponoriek projektu 885M s výrobnými číslami 162-168 – Novosibirsk (K-573, stavba začatá 26. júla 2013), Krasnojarsk (K-571, stavba začatá 27. júla 2014), Archangeľsk (K564, stavba začatá 19. marca 2015), Perm (stavba začatá 29. júla 2016), Uľjanovsk (stavba začatá 28. júla 2017), Voronež a Vladivostok (posledné 2 ponorky boli objednané v júni 2019 s predpokladom zaradenia do služby v rokoch 2027-2028). Ponorky Jaseň a Jaseň-M postupne nahradia vo výzbroji ponorky Projektu 971 (kód NATO Akula) a 949 (kód NATO Oscar). Sú vybavené 8 vertikálnymi silami pre rakety s plochou dráhou letu P-800 Oniks (32 ks), alebo Kalibr-PL (40 ks) a torpédometmi kalibru 533mm (niektoré zdroje udávajú aj 650 mm). Výtlak na hladine dosahuje 8600 t a pod hladinou 13800 t (novšie ponorky Jaseň-M sú ľahšie ako pôvodná konštrukcia Jaseň). Dĺžka modernizovaných ponoriek dosahuje 130 m, šírka 13 m a ponor je 9,4 m. Max. hĺbka ponoru môže dosiahnuť až 600 m. Rýchlosť na hladine dosahuje 29,6 km/hod, pod hladinou 57,4 km/hod.

07.05.2021, Veľká Británia

Britské ministerstvo obrany informovalo o uzatvorení kontraktu v hodnote 800 miliónov libier so spoločnosťou Rheinmetall BAE Systems Land na modernizáciu 148 tankov Challenger 2 na verziu Challenger 3. Už v minulosti sa plánovalo viacero modernizačných programov tanku Challenger 2, pričom niektoré z nich spočívali v nahradení 120mm kanóna L30A1 s drážkovaným vývrtom hlavne za nový kanón rovnakého kalibru s hladkou hlavňou. Problémom s ktorým sa všetko tieto radikálne modernizačné návrhy potýkali boli náklady spojené s prekonštruovaním, resp. návrhom úplne novej veže. Jedným z posledných návrhov na modernizáciu bol projekt Challenger 2 Life Extension Project (LEP) z roku 2015, ktorý z hľadiska úspory nákladov plánoval náhradu vežových subsystémov (systém riadenia paľby, komunikačný systém, informačný a zameriavací systém) bez zásahu do vlastnej hlavňovej výzbroje. V roku 2016 predstavili svoje návrhy spoločnosti BAE Systems a Rheinmetal, pričom konečný výber víťaza mal byť zrealizovaný do koru 2019. V júli 2019 sa ale britské ministerstvo obrany rozhodlo celý program prehodnotiť a záverečné rozhodnutie posunúť až na rok 2021. Vyššie náklady na prezbrojenie na nový kanón mali byť kompenzované menším počtom modernizovaných tankov. Obe konkurenčné spoločnosti v septembri 2019 spojili svoje sily a pripravili modernizačný projekt s novou vežou s inštalovaným 120 mm kanónom s hladkým vývrtom hlavne.

Modernizácia tankov Challenger 2 na Challenger 3 je radikálna, pretože z pôvodných tankov zostane iba časť korby. Predná časť korby je vybavená novým silnejším pancierovaním, pôvodný vznetový motor Perkins (1200 hp) je nahradený motorom MTU s výkonom 1500 hp. Podvozok je vybavený novým hydropneumatickým pružením 3. generácie a pre tank sa plánuje použiť aj systém aktívnej obrany (bude realizovaný ako samostatný kontrakt). Najzásadnejšou zmenou je ale úplne nová veža s modulárnym pancierom novej generácie a 120mm kanónom s hladkým vývrtom hlavne Rheinmetal Rh 120 L55A1 (dĺžka hlavne 55 kalibrov). Doplnková výzbroj je tvorená diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou s guľometom. Nový je tiež systém riadenia paľby a zameriavacie a komunikačné systémy. Hmotnosť tanku dosahuje 66 ton. Pre tank sa pripravuje aj nová programovateľná munícia. Výroba tankov bude realizovaná v závodoch spoločnosti v Telforde.

V rokoch 1994-2002 obdržala Britská armáda celkom 386 tankov Challenger 2. V roku 2010 sa počet prevádzkovaných tankov znížil na 225 ks s tým, že budú prevádzkované minimálne do roku 2035. Plánovaná modernizácia na Challenger 3 sa týka 148 tankov Challenger 2.

7.5.2021, Česká republika

Vzdušné sily Armády Českej republiky prevzali prvé lietadlo CASA C-295MW v sídle spoločnosti Airbus Defence and Space A.A. v španielskej Seville. AČR od roku 2010 prevádzkuje 4 lietadlá CASA-295M, typ CAS-295MW je modernizovaná verzia s najmodernejšími komunikačnými, navigačnými a riadiacimi systémami, vrátane satelitného a dátového spojenia. Všetky 4 staršie CASA z výzbroje AČR prejdú do konca budúceho roka modernizáciou na štandart CASA-295MW tak, aby po dodaní aj druhého nového lietadla (plánované na koniec júna 2021) mohlo byť všetkých 6 lietadiel v rovnakej konfigurácii. V súčasnej dobe sa už v výrobnom závode v Seville realizuje modernizácia prvého nich.

