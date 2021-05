Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (10) – 19.4. - 30.4.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou od 19. apríla 2021.

20.4.2021, Veľká Británia

Predstavitelia Veľkej Británie a USA rokujú o dohode, na základe ktorej dodá spoločnosť Boeing 14 nových vrtuľníkov Chinook H-47F (Extended Range) (CH-47F, v Británii pravdepodobne HC.7, alebo HC.8 ) pre potreby Britských ozbrojených síl. Súčasťou kontraktu v hodnote cca 2 miliardy dolárov sú aj náhradné motory, guľometná výzbroj, prieskumné rádiolokačné prostriedky a protiraketové rušiace zariadenia. Presný termín realizácie kontraktu nie je zatiaľ známy. Británia by chcela vrtuľníky obdržať najneskôr v roku 2030, problémom je rozvrhnutie výroby, nakoľko Británia v súčasnej dobe z dôvodu riešenia následkov pandémie COVID-19 nemá dostatok zdrojov na prvé splátky a snaží sa vyrokovať rozvrhnutie dodávok na roky 2024-2030. Spojené štáty americké informovali o pláne na export vrtuľníkov do Británie v rámci programu Foreign Military Sales už v roku 2018 – ale vtedy sa plánoval predaj 16 vrtuľníkov a poskytnutie súvisiacej technickej podpory a výcviku v hodnote 3,5 miliardy dolárov. Británia je po USA druhým najväčším prevádzkovateľom vrtuľníkov Chinook a od začiatku 80. rokov minulého storočia ich pre ozbrojené sily nakúpila celkom 72. V súčasnej dobe je v prevádzke 60 vrtuľníkov tejto typovej rady (8 x HC.5, 14 x HC.6 a 38 x HC.6A), pričom plánovaná dodávka by mala nahradiť časť starších vrtuľníkov HC.6A.

21.4.2021, Poľsko

Posledná ponorka Poľského námorníctva, ponorka Orzeł (291) je nebojaschopná. Vyplýva to zo zverejneného tendra, kde príslušné orgány hľadajú opravu torpédometov tejto ponorky. Aj napriek tomu, že prvá výzva bola zverejnená ešte 22. marca 2021 a výzva bola obnovená aj 2. apríla 2021, do tendra sa zatiaľ neprihlásil žiaden záujemca. Všetkých 6 torpédometov (kaliber 533 mm) ponorky má poškodené vnútorné tesnenia a vodiace krúžky, čo znemožňuje nabitie a odpálenie torpéd. Podobné poškodenie majú aj sklzy, ktorými sa torpéda do ponorky nakladajú. Nefunkčný je aj podsystém systému riadenia paľby Murena-E, ktorý zabezpečuje opätovné nabitie torpéda to torpédometu. Náklady na opravu sú predbežne vyčíslená na max 431 000€. Podľa poľských analytikov je poškodenie spôsobené dlhodobým nepoužívaním torpédometov a pravdepodobne zanedbanou údržbou. Ponorka Orzeł patrí do sovietskej triedy Projekt 877E Paltus (klasifikácia NATO Kilo class) a v službe je od roku 1986. Je to jediná poľská ponorka tejto triedy. V uplynulom období (po vyradení starších sovietskych ponoriek Projektu 641 začiatkom 21. storočia) prevádzkovalo poľské námorníctvo celkom 5 ponoriek. Okrem menovaného Orla išlo o 4 ponorky triedy Sokół (ex Kobben, vyrobené v rokoch 1964-1967), ktoré námorníctvo prevzalo v rokoch 2002-2003 z Nórska. Tieto ponorky začalo námorníctvo vyraďovať v roku 2017 a posledné dve službu opustili práve začiatkom apríla tohto roku.

21.4.2021, Indonézia

Pri praktickom výcviku v používaní torpéd sa potopila indonézska ponorka KRI Nanggala (vežové číslo 402). V čase výcviku sa na palube ponorky, ktorej štandardná posádka je 33 osôb, nachádzalo až 53 osôb, vrátane veliteľa ponorkovej jednotky 2. floty a dvoch zbraňových technikov. Presná príčina prečo sa ponorka potopila je predmetom vyšetrovania. Záchranná operácia, ktorá sa začala krátko po strate spojenia s ponorkou, nakoniec dňa 25. apríla už len lokalizovala vrak rozlomený na 3 časti v hĺbke 838 m cca 1,4 km od miesta výcviku. KRI Nanggala bola do služby uvedená 21. októbra 1981. Jej stavba sa začala v roku 1978 nemeckými lodenicami Howaldtswerke-Deutsche Werft podľa projektu Typ 209/1300 (lokálne označenie Cakra). Celkom bolo podľa tohto projektu postavených 6 ponoriek, po 2 ks pre Indonéziu, Ekuádor a Venezuelu.

22.4.2021, Španielsko

V lodeniciach Navantia v Cartagene sa začal proces spúšťania na hladinu novej španielskej konvenčnej ponorky S-81 Isaac Peral triedy S-80A (S-80 Plus). Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj španielsky kráľ Filip VI. s kráľovskou rodinou. Stavbu ponoriek tejto triedy sprevádzajú mnohoročné problémy. Projekt sa začal pripravovať v roku 1991 a a zhotoviteľ získal objednávku na výstavbu 4 ponoriek pre Španielske námorníctvo v roku 2004. Stavba ponorky Isaac Peral sa začala v roku 2005, pričom mala byť dokončená už v roku 2011 (ďalšie 3 ponorky sa začali stavať v rokoch 2007-2010). Kvôli nedostatku financií a problémom v konštrukcii, na ktoré sa prišlo počas stavby sa stavba predlžovala a pôvodné náklady 1,765 miliardy € sa nakoniec navýšili až na viac ako 4 miliardy. V ponorkách S-80 sa mal použiť na atmosférickom vzduchu nezávislý pohon (AIP) vyvíjaný konzorciom španielskych firiem, založený na rozklade bioetanolu na vodík a kyslík, ktorý sa mal využiť na výrobu elektrickej energie vo vodíkových palivových článkoch. Vývoj pohonu bol dokončený až v roku 2020, takže prvé 2 ponorky (S-81 Isaac Peral a S-82 Narciso de Monturiol) tejto triedy budú do výzbroje zaradené ako klasické diesel-elektrické ponorky a AIP pohon bude použitý až na 3 a 4 jednotke (S-83 Cosme Garcia a S-84 Mateo Garcia de los Reyes), ktorých zaradenie do služby je predbežne plánované na roky 2026-2027.

Následná rekonštrukcia pohonu na prvých dvoch jednotkách by sa mala realizovať v rámci plánovaných stredných opráv v budúcnosti. Ponorky S-80A majú pri dĺžke 80,81 m výtlak 3700 ton.

23.4.2021, Čínska ľudová republika

Pri príležitosti Dňa námorníctva zaradilo Čínske ľudové námorníctvo do služby hneď 3 moderné plavidlá – dokovú vysádkovú loď Chaj-nan (trupové číslo 31, triedy Typ 075, v nomenklatúre NATO Jü-šen), torpédoborec Ta-lien (trupové číslo 105, trieda Typ 055, v nomenklatúre NATO Renhai) a atómovú ponorku Veľký pochod 18 (trupové číslo 421, trieda Typ 094, v nomenklatúre NATO Jin). Slávnostné prevzatie plavidiel do služby prebehlo na námornej základni v meste San-ja na juhu ostrova Chaj-nan (Námorné veliteľstvo južnej oblasti).

Doková výsadková loď Chaj-nan je prvým plavidlom svojej triedy. Vo výstavbe sú ďalšie 2 plavidlá, pričom druhá v poradí realizuje od decembra minulého roku záverečné plavebné skúšky a tretia bola na vodu spustená koncom januára 2021. Výsadková loď s dĺžkou 273 m a šírkou 43 m má výtlak 40 000 ton, kapacitu 30 vrtuľníkov (mix ťažkých vrtuľníkov Čchang-che Z-8 / Z-18 (odvodené z francúzskeho typu SA 321 Super Frélon) a Helix (licenčný Ka-28)), min 4 výsadkové vznášadlá, alebo člny. Z paluby môžu operovať aj bezpilotné prostriedky. Posádku lode (vrátane letových osádok a prevážaného výsadku) tvorí 1800 osôb.

Torpédoborec Ta-lien je v poradí tretím dokončeným torpédoborcom triedy Typ 055. Ide o najväčší čínsky torpédoborec a vzhľadom na jeho výtlak (12-13000 ton) ho napr. USA už evidujú ako krížnik (obdoba ich triedy Ticonderoga). Loď má dĺžku 180 m, šírku 20 m a rýchlosť dosahuje 30 uzlov (56 km/hod). Hlavná výzbroj torpédoborca je uložená v 112 vertikálnych silách a tvoria ju protilietadlové rakety HHQ-9 a strely s plochou dráhou lety YJ-18 (protilodné) a CJ-10 (protizemné). Protilietadlová výzbroj je doplnená protilietadlovým raketovým systémom HQ-10 (24 rakiet v kontajneroch), hlavňovú výzbroj tvorí 130 mm kanón PJ-38 a rýchlopalný 30 mm kanón PJ-11 (CIWS). Loď môže používať raketové, aj klasické torpéda, pre ktoré disponuje dvojicou 324 mm torpédometov. Na palube je aj helipad a hangár pre 2 vrtuľníky (Charbin Z-9, alebo Čchang-che Z-18).

Nukleárna ponorka Čchang-čeng 18 triedy Typ 094 je pravdepodobne prvou atómovou ponorkou, ktorá bola takto prezentovaná, keďže Čína o tejto kategórii zbraní moc informácii nezverejňuje. Táto trieda je v službe pravdepodobne od roku 2007 a Veľký pochod 18 je pravdepodoben šiestou ponorkou zaradenou do služby. Je vyzbrojená balistickými raketami JL-2 (12 ks) a 6 torpédometmi kalibru 533 mm. Výtlak pod hladinou dosahuje cca 9000 – 11 000t, odhadovaná rýchlosť 20 uzlov (37 km/hod).

27.4.2021, Brazília

Brazílske ozbrojené sily prevzali prvé vozidlo IVECO LMV (toto vozidlo je niekoľko rokov aj vo výzbroji OS SR) vyrobené brazílskou spoločnosťou Iveco Veículos de Defesa v Sete Lagoas (provincia Minas Gerais). IVECO LMV má v Brazílii lokálne označenie LMV-BR a Brazílske ozbrojené sily ich v roku 2019 objednali 32 ks vo viacúčelovej verzii. Dodávka má byť ukončená do konca roku 2022. Vozidlá LMV-BR sú vyzbrojené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou REMAX (Reparo de Metralhadora Automatizado X) s 12,7mm guľometom, ktorú dodáva spoločnosť ARES Aeroespacial & Defesa (brazílska pobočka izraelskej spoločnosti Elbit Systems). Spoločnosť IVECO vyhrala tender na dodávku ľahkých obrnených vozidiel už v roku 2016, ale finančné problémy a neujasnené požiadavky spôsobili posúvanie uzatvorenia zmluvy. Závod spoločnosti Iveco Veículos de Defesa v Sete Lagoas v skutočnosti ešte nevyrobil žiadne vozidlo IVECO-BR. Všetkých 32 kusov prvej serie je vyrábaných v talianskom závode spoločnosti IVECO a v Brazílii sa realizujú len úpravy a inštalácia vybavenia ktoré požadujú ozbrojené sily. Závod sa ale pripravuje na postupný nábeh výroby, nakoľko od roku 2022 sa začnú dodávky ďalších 154 vozidiel IVECO LMV v siedmych rôznych verziách (okrem viacúčelovej aj veliteľská a štábna, prieskumná, protitanková, pre elektronický boj, samohybný mínomet a prieskumný rádiolokátor). Ich výroba by už mala prebiehať v Brazílii, spočiatku z komponentov vyrobených v Taliansku (77 vozidiel) a následne kompletná licenčná výroba. S výrobou obrnených transportérov ž spoločnosť skúsenosti má, nakoľko od roku 2012 dodala pre brazílske ozbrojené sily viac ako 480 obrnených transportérov VBTR-MR Guarani (6x6) a tieto transportéry exportuje aj do Libanonu a na Filipíny.

29.4.2021, Austrália

Agentúra pre obrannú spoluprácu informovala americký Kongres o požiadavke Austrálie na kúpu 160 tankov M1A1 Abrams z neupotrebiteľnej výzbroje US Army a ich konverziu na 75 tankov M1A2 SEPv3 Abrams, 29 obrnených ženijných vozidiel M1150 ABV a 18 mostných tankov M1074 JAB. Prestavby a úpravy v hodnote 1,685 miliardy dolárov by realizovala spoločnosť General Dynamics Corporation v USA. S poskytnutím tankov zo svojich zásob už predbežne súhlasilo aj ministerstvo obrany. Okrem tankov by Austrália chcela kúpiť aj 122 motorov Honeywell AGT1500 a ďalšie komponenty, napr. súpravy doplnkového pancierovania, pozorovacie prístroje a prístroje nočného videnia, diaľkovo ovládané zbraňové stanice CROWS-LP a tiež aj 6 ks vyprosťovacích vozidiel M88A2 Hercules. V Austrálii by tanky nahradili súčasne používané tanky M1A1 SA Abrams (59 ks) ktoré Austrália kúpila od USA v roku 2006 spolu so 7 vyprosťovacími tankami M88A2. Tanky M1A2 SEPv3 sú poslednou modernizáciou tankov M1 Abrams a US Army ich sériovo preberá od roku 2020 (štandardizované armádne označenie tejto verzie je M1A2C). Zatiaľ všetky dodané tanky sú konverzie z uložených tankov M1A1 a M1A2 a v prípade že Kongres nebude mať voči dodávke námietky, tak bude Austrália prvý zahraničný užívateľ tohto typu.

30.04.2021, Taliansko

Na leteckej základni v Estónskom meste Emari pristála štvorica talianskych lietadiel F-35A Lighting II z 13. skupiny 32. krídla vzdušných síl dislokovanej na leteckej základni Amendola. Lietadlá tu budú počas nasledujúcich 8 mesiacov v rámci misie Baltic Eagle II plniť úlohy NATO Baltic Air Policing a nahradia nemecké lietadlá Eurofighter, ktoré úlohy z tejto základne plnili od augusta 2020. V Estónsku budú pôsobiť lietadlá s imatrikuláciou 32-07, 32-10, 32-11 a 32-12 (zodpovedajúce sériové čísla AL-07, AL-10, AL-11 a AL-12). Talianske letectvo v súčasnej dobe disponuje 13 lietadlami F-35A (z celkom 60 objednaných), z toho ale len 11 je súčasťou 13. skupiny, nakoľko zostávajúce 2 lietadlá slúžia na výcvik v USA. Okrem F-35A má Taliansko objednaných aj 30 lietadiel F-35B, z ktorých boli zatiaľ dodané 3 kusy.

30.4.2021, India

Agentúra pre obrannú spoluprácu informovala americký Kongres o plánovanom predaji 6 lietadiel Boeing P-8I Neptun pre Indiu. V prípade, že Kongres do 30 dní nevznesie námietky bude kontrakt v hodnote približne 2,4 miliardy dolárov realizovaný prostredníctvom programu Foreign Military Sales. India už v v rokoch 2012-205 prevzala 8 hliadkovacích lietadiel P-8I Neptun v hodnote približne 2,1 miliardy dolárov a ďalšie 4 lietadlá v hodnote 1,1 miliardy dolárov sú dodávané v súčasnom období (2020-2022). Tieto dodávky ale boli realizované na základe zmluvou medzi Indiou a spoločnosťou Boeing, bez sprostredkovania cez program FMS. Indická vláda v roku 2019 pôvodne schválila nákup 10 lietadiel, na ktoré vyčlenila 3 miliardy dolárov, finančné problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19 ale nakoniec v roku 2020 viedli k zníženiu požiadavky na súčasných 6 lietadiel, ktorých dodávky by sa mohli začať v roku 2023.

Okrem potopenej indonézskej ponorky došlo vo svete ozbrojených síl k viacerým ďalším incidentom. Asi najvážnejším incidentom sú ozbrojené strety na hraniciach medzi Tadžikistanom a Kirgizskom, ktoré vypukli 26. apríla o vodný zdroj a kde sú už hlásené desiatky obetí. 19. apríla havaroval vrtuľník Gabunských vzdušných síl Aérospatiale AS 332M1 Super Puma. Na palube sa nachádzalo 16 osôb, ale nedošlo k obetiam. Také šťastie už nemala posádka etiópskeho vrtuľníka Mil Mi-35, ktorý bol 20. apríla zostrelený pri plnení bojových úloh v provincii Tigray (v provincii Tigray prebiaha konflikt medzi silami miestnej vlády a federálnou armádou od novembra 2020) a všetci traja členovia posádky zahynuli. V rovnaký deň došlo k nehode vojenského lietadla aj v Rumunsku - pilot MiG-21 Lancer zo 71. leteckej základne sa po technických problémoch katapultoval, lietadlo bolo zničené pri náraze na zem. Do tretice ešte jedna nehoda z rovnakého dňa - na heliporte Brown Stagefield v Alabame havaroval vrtuľník UH-72A Lakota 1. práporu 223. leteckého pluku US Army, jeden pilot sa pri nehode zranil, druhý vyviazol bez zranenia. 23. apríla stratili ozbrojené sily Zimbabwe vrtuľník Agusta-Bell AB 412, ktorý sa zrútil zhruba 22 km od hlavného mesta krajiny Harare. Zahynuli 4 osoby - 3 členovia posádky a dieťa na zemi. Na Filipínach havaroval kvôli technickej poruche 27. apríla armádny vrtuľník MD520MG. V rovnaký deň prišli Spojené štáty o dron Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout patriaci vrtuľníkovej peruti HSC-21. Dron havaroval pri štarte z vrtuľníkovej lode USS Charleston (LCS-18), ktorá bola pri nehode tiež poškodená. Obete nie sú hlásené.

