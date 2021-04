Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (9) – 5.4. – 18.4.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou od 5. apríla 2021

6.4.2021, Veľká Británia

Britská armáda začala riešiť ako zvýšiť palebnú silu nových kolesových obrnených transportérov Boxer. Zvýšenie palebnej sily má kompenzovať rozhodnutie, podľa ktorého sa nebude pokračovať v modernizácii BVP Warrior (Warrior Capability Sustainment Program), ale naopak dôjde k jeho vyradeniu a postupnému nahradeniu práve platformou Boxer. Väčšina Boxerov, ktoré sú v súčasnej dobe dodávané sú určené na prepravu pešieho družstva a zvyšok slúži na špeciálne účely ako sanitné, veliteľské vozidlá a podobne. Úlohy bojového vozidla pechoty mali plniť modernizované Warriory. Projekt Warrior Capability Sustainment Program sa začal v roku 2011, pričom jeho cieľom bolo zvýšiť palebnú silu BVP Warrior náhradou 30 mm nestabilizovaného kanóna novým, stabilizovaným kanónom kalibru 40 mm používajúcim teleskopickú muníciu spoločnosti CTA International. Vývoj a integrácia tohto kanóna do vozidla Warrior je prakticky ukončená, aj keď s časovým sklzom a prekročeným rozpočtom. Kanón bol úspešne otestovaný na BVP Warrior a v súčasnej dobe prebieha jeho sériová výroba aj pre bojové prieskumné vozidlá Ajax. Britská armáda zároveň požaduje zvýšenie výrobných kapacít pre produkciu vozidiel Boxer, nakoľko tie súčasné produkujú pre potreby Bristkej armády približne 50 Boxerov ročne, čo je hodnotené ako nedostačujúce. K tomu chce využiť montážne závody v anglických mestách Telford a Stockport.

7.4.2021, Spojené štáty americké

Novinka v americkom letectve, bojové lietadlo Boeing F-15EX sa bude oficiálne nazývať Eagle II. Na slávnostnej ceremónii na Eglinovej základni vzdušných síl, ktorou bolo lietadlo oficiálne zaradené do výzbroje USAF o tom informoval generálporučík Duke Richardson (viac o projekte Boeing F-15EX v 5. často mojej série).

9.4.2021, Kórejská republika

V centrále spoločnosti Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) v Sacheone bol slávnostne predstavený prototyp lietadla 4++ generácie vyvíjaný pod označením FK-X. Lietadlo bolo vyvíjané v spolupráci Kórejskej republiky a Indonézie od roku 2014 v dvoch verziách – KF-X pre Kóreu a IF-X pre Indonéziu ako lacnejšia alternatíva lietadla Lockheed Martin F-35 Lightning II. Podľa pôvodných dohôd sa Indonézia mala podieľať na financovaní vývoja v rozsahu 20% nákladov, v roku 2021 majú byť dokončené pozemné skúšky prototypu a v roku 2022 sa má pristúpiť k letovým skúškam. Pre splnenie úloh tejto etapy vývoja sa plánuje postaviť celkom 6 letových a 2 neletové prototypy. V prípade, že pôjde vývoj podľa plánu, tak sériová výroba pre potreby Kórejskej republiky by sa mala začať v roku 2026 a prvých 40 lietadiel s vojenským označením KF-21 Boramae (Sokol) by mali Juhokórejské ozbrojené sily obdržať do konca roku 2028 a v roku 2032 by mal počet lietadiel dosiahnuť 120 až 140 ks.

Vývoj sprevádzali problémy s financovaním zo strany Indonézie, ktorá sa v roku 2018 pokúsila znížiť svoj finančný podiel na vývoji z dôvodu ekonomických problémov. Na predstavení prototypu sa zúčastnili aj predstavitelia Indonézie, ale zatiaľ nezverejnili, či zavedenie lietadla do výzbroje Indonézia plánuje. Po rokovaní ministra obrany Indonézie Prabowo Subianta s ministrom zahraničných vecí Južnej Kóree Eu-jong Čungom bolo zverejnené len to, že sa obe strany dohodli na rokovaniach na vysokej úrovni o ďalšom pokračovaní v bezpečnostnej spolupráci. Indonézske letectvo v minulosti plánovalo získať do roku 2040 celkom 50 lietadiel na báze IF-X.



Vlastné predstavenie lietadla sprevádzala svetelná show a ďalšie dramatické prvky.

12.4.2021, Poľsko

Príslušné orgány podpísali finálnu podobu zmluvy, na základe ktorej získa Poľsko v rámci amerického programu Foreign Military Sales päť lietadiel C-130H Herkules z neupotrebiteľnej výzbroje Vzdušných síl USA (zo strany USA bola dodávka v rámci programu EDA schválená 15. februára 2020). Lietadlá sú určené pre 33. leteckú základňu poľských Vzdušných síl a majú zlepšiť transportné možnosti armády. Poľskí odborníci si priamo na mieste z približne 20 ponúknutých strojov vybrali 5 konkrétnych lietadiel, ktoré boli vyrobené v roku 1985 a od roku 2017 sú uskladnené na Davis–Monthanovej základni vzdušných síl v Tucsone (Arizona). Poľská strana uhradí nevyhnutné náklady na odkonzerváciu a prepravu lietadiel v odhadovanej sume 14,3 milióna dolárov. Prvé lietadlo by malo byť do Poľska prepravené do konca tohto roka a posledné do polovice roku 2024. V poľskom letectve nahradia posledné 4 prevádzkované lietadlá C-130E Herkules vyrobené začiatkom 70, rokoch minulého storočia a ktorých 7 ks Poľsko získalo obdobným procesom od USA v rokoch 2009-2011 (zo zvyšných troch lietadiel z tejto dodávky bolo jedno lietadlo odpísané po núdzovom pristátí v Afganistane v roku 2010, jedno bolo vrátene do USA a ďalšie slúži ako pozemná výcviková pomôcka).

13.4.2021, Argentína

Argentínske námorníctvo prevzalo v lodenici Piriou v Concarneau (Francúzsko) nové oceánske hliadkové plavidlo ARA Piedrabuena (P52) triedy Gowind OPV87, ktorého stavba sa začala 1. októbra 2020. Ide o prvú z trojice nových lodí, ktoré Argentína objednala u spoločnosti Kership (spoločný podnik vytvorený spoločnosťami Piriou a Naval Group) v roku 2018. Na základe tohto kontraktu v hodnote viac ako 319 miliónov € získa Argentína celkom 4 hliadkové lode rodiny Gowind. Ako prvé získala Argentína v decembri 2019 už používané francúzske plavidlo P-725 L'Adroit, ktoré bolo postavené v rokoch 2010-2011 ako demonštračné plavidlo projektu Gowind OPV90 a ktoré dnes slúži v Argentínskom námorníctve ako ARA Bouchard (P51). Druhá novopostavená loď ARA Almirante Storni (P53)by mala byť dodaná do Argentíny do konca roku 2021 a tretia ARA Bartolomé Cordero (P54) v roku 2022. Lode OPV87 sú oproti OPV90 mierne upravené tak, aby lepšie korešpondovali s podmienkami, na ktoré môžu naraziť v argentínskych službách – najmä so zameraním na činnosť v zaľadnených úsekoch v okolí Antarktídy. Lode so 44 člennou posádkou majú zásoby na trojtýždňové autonómne pôsobenie a môžu slúžiť aj ako pristávacia a zásobovacia platforma pre vrtuľník do hmotnosti 10 t. K dispozícii je aj priestor pre zhruba 15 prepravovaných osôb a dva 9 m člny. Pri dĺžke 87 m a šírke 14 m dosahujú výtlak 1650 ton a max. rýchlosť presahuje 20 uzlov.

13.4.2021, Tchajvan

V lodeniciach CSBC (China Shipbuilding Corporation) v Kao-siung bola na vodu spustená nová výsadková loď Youshan (trupové číslo 1401) triedy Hong Yon. Loď má vyplniť medzeru v plnení výsadkových úloh, ktorá tchajvanskému námornictvu vznikla po vyradení dvojice plavidiel ROCS Chung Cheng (predtým USS Comstock ) a ROCS Chen Hai (predtým USS Fort Marion). Práce na projekte sa začali v roku 2015 a kýl lode bol založený v júni 2020. V prípade že počas ďalšej výstavby nedôjde k neočakávaným problémom bude loď zaradená do služby v apríli 2022. Celkom je v pláne postaviť 2 lode tejto triedy. Plavidlo s výtlakom 10600 ton je dlhé 153 m, široké 23 m, ponor dosahuje 6 m a maximálna projektovaná rýchlosť má dosiahnuť 21,5 uzla. Dosah v ekonomickom režime plavby (rýchlosť 13 uzlov) má byť 12500 námorných míľ. Loď je charakterizovaná relatívne mohutnou výzbrojou, tvorenou 76mm automatickým kanónom, dvojicou zbraňových staníc Mk.15 Phalanx (CIWS) a dvojicou odpaľovacích zariadení pre rakety Hsiung Feng II (max. 8 ks, protilodné), alebo Hsiung Feng III (max. 16 ks, protilietadlové). Loď disponuje hangárom pre dva vrtuľníky kategórie Sikorsky Seahawk / Blackhawk a umožňuje prepraviť 1 veľký, alebo 4 menšie výsadkové člny. Posádku tvorí 190 osôb, ďalších 250 osôb (či dokonca 673 osôb) tvorí prepravovaný výsadok námornej pechoty (s výzbrojou a výstrojou). Okrem vojenského využitia môže plavidlo slúžiť aj na humanitárne účely.

15.4.2021, Spojené štáty americké

Letectvo ukončilo posledné kolo testov na novom bojovom záchrannom vrtuľníku Sikorsky HH-60W Jolly Green II. Cieľom týchto testov bolo overiť správnu funkčnosť a konfiguráciu výzbroje počas letu. HH-60W môže byť v závislosti na podmienkach plnenia úlohy vyzbrojený 7,62mm (M134 Minigun) alebo 12,7mm guľometmi (GAU-18/A), či ich kombináciou. Letectvo plánuje obstarať celkom 113 vrtuľníkov, ktoré nahradia staršie záchranné vrtuľníky HH-60G Pave Hawk slúžiace od 80. rokov minulého storočia. Vrtuľníky sú určené na realizáciu záchranných operácií (vyhľadanie a evakuácia personálu, napr. zostrelených pilotov) v tyle nepriateľa. Testy dvojice vrtuľníkov HH-60W Jolly Green II prebiehali na Moodyho základni vzdušných síl v Georgii od novembra 2020.

