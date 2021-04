Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (8) – 29.3. – 4.4..2021

Koniec prvého štvrťroka a blížiace sa Veľkonočné sviatky, spolu s vystrieľaním noviniek v rámci prednedávnom ukončenej výstavy IDEX 2021 v Spojených Arabských Emirátoch spôsobili, že tohto týždňové novinky sú troška chudobnejšie.

29.3.2021, Singapur

Vzdušné sily Singapurskej republiky obdržali prvé vrtuľníky Airbus H225M. Tento typ bol obstaraný ako náhrada v súčasnosti používaných AS-332 Super Puma. Vrtuľníky Airbus H225M sú vyrábane vo výrobnom závode na letisku Marignane v Marseille a predpokladá sa, že prvá dodávka bola tvorená tromi vrtuľníkmi, pričom celkový počet objednaných vrtuľníkov sa má pohybovať okolo 30 ks. Okrem akvizície H225M Singapur obmieňa aj flotilu svojich ťažkých vrtuľníkov CH-47D (6 ks) / CH-47SD (10 ks) Chinook za nové Boeing CH-47F Chinook. Dvojmotorové vrtuľníky H225M patria do kategórie stredných transportných vrtuľníkov schopných prepraviť okolo 5600 kg nákladu a v príape potreby môžu byť vyzbrojené guľometmi či neriadenými raketami. Pri bežnom nasadení majú dolet 857 km cestovnou rýchlosťou 260 km/hod.

30.3.2021, Rusko

Po viac ako dvoch rokoch sa vo výrobnom závode vo Voroneži opäť obnovili letové testy ľahkého transportného lietadla Iľjušin Il-112V. Lietadlo z Iľjušinovej konštrukčnej kancelárie s ambíciou nahradiť stále používané An-24 a An-26 sa začalo vyvíjať krátko po rozpade ZSSR a jeho vývoj bol niekoľkokrát prerušený a opäť obnovený. Lietadlo plánovanou nosnosťou 6000 kg nákladu vyhralo v roku 2004 tender na ľahké dopravné lietadlo pre Ruské letectvo, ale napriek tomu jeho vývoj stagnoval. V roku 2011 sa ruské ministerstvo obrany rozhodlo vývoj definitívne ukončiť v prospech licenčnej výroby typu An-140, ale udalosti z roku 2014 a prerušenie Ukrajinsko-Ruskej spolupráce opäť do hry vrátili Il-112V. Po dlhoročnom vývoji konečne v marci 2019 vzlietol prvý prototyp, ale prvý vzlet len potvrdil to, o čom odborníci už dávno vedeli - projekt nesplnil požiadavky a prototyp trpel celou radou konštrukčných a technických problémov. Ďalšie skúšky boli prerušené a konštruktéri dostali čas na odstránenie nedostatkov. Až čas ukáže, či druhé kolo testov, ktoré sa začalo 30. marca 2021 dopadne lepšie ako to prvé. V súčasnej dobe je k dispozícii jeden prototyp na letové skúšky a druhý na pozemné statické skúšky. Ďalšie 2 prototypy (predsériové lietadlá) sú vo výrobe. Il-112V je hornoplošník poháňaný dvojicou turbovrtuľových motorov, ktorého max. vzletová hmotnosť dosahuje 21000 kg. Lietadlo je dlhé 24 m a rozpätie krídel dosahuje 27,15 m. Posádku tvoria 2 osoby. So 7200 l paliva má teoretický maximálny dolet (bez nákladu) 5200 km, s 5000 kg nákladom dolet dosahuje 1200 km.

video //www.youtube.com/embed/f-35RHSTcZo

31.03.2021, Rusko

Pred necelými dvomi rokmi, 1. júla 2019 došlo k tragickej udalosti na palube špeciálnej hlbokomorskej nukleárnej ponorky Ruského námorníctva AS-31, s neoficiálnym menom Lošarik. Pri požiari tam zahynulo 14 prevažne vyšších dôstojníkov ruského námorníctva. V novembri rovnakého roku bola ponorka nasunutá do lodeníc Zvezdočka, kde sa mal zhodnotiť jej technický stav a rozhodnúť o jej osude. Na základe záverov prehliadok bolo konštatované, že pri požiari nedošlo k poškodeniu ani titánového plášťa ponorky a ani jadrového reaktora a ponorku bude možné opraviť. V prvej fáze opravy sa z reaktora ponorky odstránilo palivo, čo bolo ukončené k 31.3.2021. V ďalšej fáze dôjde k opravám poškodených častí vybavenia a k celkovej modernizácii ponorky, ktorá bola na hladinu spustená v auguste 2003. Ponorky tohto typu nie sú ozbrojené a sú vedené ako vedecko-výskumné plavidlá, aj keď USA a NATO ich radí medzi ako prieskumné, až špionážne plavidlá a prisudzuje im schopnosti realizovať aktivity zamerané aj na ochromenie podmorských komunikačných kanálov a ďalšej infraštruktúry rozmiestnenej na morskom dne.

1.4.2021, USA

Americká armáda uzatvorila so skupinami Bell a Sikorsky-Boeing kontrakt na ďalšiu fázu vývoja nového vrtuľníka dlhého doletu (FLRAA - future long-range assault aircraft), ktorý by mal v budúcnosti nahradiť v službe vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Výberového konania sa zúčastňuje konvertoplán V-280 Valor vyvíjaný spoločnosťou Bell a hybridný vrtuľník SB-1 Defiant konzorcia Sikorsky-Boeing. Oba projekty majú za sebou už viac ako 2 roky letových skúšok, pričom V-280 Valor (prvý vzlet v decembri 2017) doteraz odlietal viac ako 200 hodín pri 160 vzletoch a SB-1 Defiant (prvý vzlet marec 2019) pri 31 vzletoch odlietal 26 hodín. Víťaz tendra by mal do služby vstúpiť okolo roku 2030. Konštrukčne je V-280 Valor podobný prevádzkovanému konvertoplánu MV-22B / CV-22B Osprey. Naopak SB-1 Defiant so svojimi koaxiálnymi rotormi a tlačnou vrtuľou pripomína skôr futuristické stroje z nejakého sci-fi románu.

2.4.2021, Rusko

Ruské Ministerstvo obrany schválilo finálnu podobu „stelth“ bombardéra vyvíjaného v konštrukčnej kancelárii Tupolev pod doznačením PAK DA (perspektívny letecký komplex diaľkového letectva - Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Podzvukové lietadlo využívajúce aerodynamický koncept lietajúceho krídla bude disponovať výzbrojou uloženou výhradne vo vnútorných bombovniciach (vrátane protilietadlových zbraní) a má disponovať technológiami umožňujúcimi riadiť pridruženú skupinu bezpilotných prostriedkov. Optimistický scenár predpokladá ukončenie vývoja a zaradenie do výzbroje v roku 2027 a následne by PAK DA mohol postupne nahradiť flotilu bombardérov typovej rady Tu-95. V máji 2020 sa začala výroba komponentov prvého prototypu a v súčasnej dobe by mali byť rozpracované už 3 prototypy, pričom prvý vzlet je plánovaný na obdobie po apríli 2023 a štátne skúšky predchádzajúce zaradeniu typu do výzbroje by mali začať vo februári 2026.

Dňa 31.3.2021 kvôli technickej poruche havaroval vrtuľník UH-60A Black Hawk Afganskej národnej armády. K nehode došlo v provincii Hílmand. Na palube bolo 10 osôb, 3 osoby (2 policajti a jeden vojak) zahynuli, zvyšných 7 utrpelo rôzne zranenia. V rovnaký deň prišli o lietadlo aj Nigérijské vzdušné sily. Lietadlo Alpha Jet A (v.č. 0042, reg. č. NAF475, prvá registrácia v októbri 2007) plniace bojové úlohy proti príslušníkom skupiny Boko Haram sa zrútilo v severnej časti krajiny v štáte Borno. Aj keď sa trosky lietadla podarilo ďalší deň nájsť, stále nie je jasný osud oboch členov osádky, keďže vo vraku sa nenašli.

