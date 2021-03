Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (7) – 22.-28.3.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou zo štvrtého marcového týždňa 2021.

22.3.2021, Taiwan

Taiwanské Vzdušné sily sú pripravené zaradiť do operačného použitia 42 modernizovaných lietadiel F-16V Viper, ktorých modernizáciu realizovala taiwanská spoločnosť Aerospace Industrial Development Corporation s technickou podporou korporácie Lockheed Martin. Slávnostná ceremónia u 4. taktického stíhacieho krídla by mala byť realizovaná do konca marca 2021. F-16V Viper je najnovšie lietadlo z typovej rady F-16 a bolo predstavené v roku 2012. Prvý vzlet realizoval prototyp v roku 2015. Lietadlo je vybavené rádiolokátorom s elektronicky vychyľovaným lúčom (AESA) AN/APG-83, novým taktickým a navigačným počítačom, automatizovaným systémom na predchádzanie kolízií s povrchom a ďalšími elektronickými prvkami, ktoré zlepšujú prácu pilota. Na verziu F-16V je možné modernizovať staršie lietadlá F-16, ktoré majú dostatočnú technickú životnosť. Práve modernizáciou svojich lietadiel F-16A/B realizoval výrobu Taiwan, pričom pôvodne plánoval modernizovať 145 lietadiel, ale kvôli technickému stavu sa ich počet znížil na 141. Modernizácia začala v roku 2017 a jej ukončenie je naplánované na rok 2023. Okrem modernizácie starších lietadiel prejavil Taiwan roku 2019 zámer nakúpiť aj 66 ks novo vyrobených lietadiel známych ako F-16 Block 70/72. Tieto lietadlá vyrába spoločnosť Lockheed Martin vo svojom závode v meste Greenville v Južnej Karolíne od novembra 2019 a v súčasnej dobe prebieha ich výroba pre Bahrajn a Slovensko.

23.3.2013, Turkmenistan, Srbsko

Prvým zahraničným užívateľom obrnených transportérov Lazar 3 vyrábaných v Srbsku sa stane Turkménsko. V rozhovore pre portál Sputnik to uviedol veľvyslanec Srbskej republiky v Moskve, Miroslav Lazanski v súvislosti s informáciami o nových kontraktoch spoločnosti Jugoimport-SDPR, ktoré boli uzatvorené v marci 2021 pre Srbské ozbrojené sily. Lazar 3 je 4-nápravový obrnený transportér s pohonom 8x8, ktorý vychádza zo starších transportérov Lazar 1 a Lazar 2. Predstavitelia srbského vojensko-priemyselného komplexu pred niekoľkými rokmi porovnávali svoj Lazar 2 s fínskym obrneným transportérom Patria AMV, pričom podľa ich slov bol Lazar 2 jednoznačne lepší. Lazar 3 má oproti staršiemu transportéru Lazar 2 vylepšenú balistickú ochranu a zdokonalené prvky rozšírenej reality, vďaka ktorým získava osádka lepší prehľad o dianí v okolí vozidla. Transportér ktorého hmotnosť môže v závislosti na konfigurácii dosiahnuť až 32 ton má dojazd 800 km a max. rýchlosť 110 km/hod. Výzbroj je variabilná a je ju možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka, pričom výrobca ponúka rôzne zbraňové systémy vlastnej výroby (manuálne, či diaľkovo ovládané veže so 7,62 a 12,7 mm guľometmi, 20 a 30 mm kanónmi, či srbským derivát protitankového kompletu 9K11 Maľutka), ale je schopný integrovať aj výzbroj iných výrobcov. Lazar 2 aj Lazar 3 sú zaradené vo výzbroji srbských pozemných síl, ale aj vo výzbroji bezpečnostných síl podliehajúcich ministerstvu vnútra vo verzii obrnený transportér (s 12,7mm guľometom M87) a bojové vozidlo pechoty (s domácou vežou M91 Vidra s 30 mm kanónom M86, alebo s ruskou diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou vyzbrojenou 30 mm kanónom 2A42).

24.3.2021, Japonsko

V Kobe bola do výzbroje zaradená nová japonská stíhacia útočná ponorka JS Tórjú (trupové číslo SS 512) triedy Sórjú. Ide o stíhaciu útočnú ponorku, ktorej úlohou je vyhľadávať a ničiť ponorky protivníka, preto sa pri jej konštrukcii dbalo nie len na rýchlosť, ale hlavne na potlačenie demaskujúcich príznakov – najmä hluku pri plavbe pod hladinou. Stavba ponorky sa začala v roku 2017 a na hladinu bola spustená v roku 2019. Aj keď ide o už 12 ponorku tejto triedy, v niečom je špecifická – celosvetovo ide len o druhú ponorku vo vojenskej službe, ktorá na akumuláciu energie používa lítiovo-iónové akumulátory (prvou bola ponorka rovnakej triedy JS Órjú (SS-511) zaradená do služby v marci 2020). Používanie lítiovo-iónových akumulátorov umožňuje ponorke dlhšiu výdrž pod hladinou ako použitie klasických olovených akumulátorov a zároveň by tieto akumulátory mohli eliminovať potrebu použitia motorov pracujúcich bez potreby vzdušného kyslíka - tzv. AIP (Air Independent Propulsion) pohon, vrátane Stirlingovho motora. JS Tórjú má štandardný výtlak 2900 t na hladine a 4200 t pod hladinou. S dĺžkou 84 m dosahuje max. rýchlosť pod hladinou 37 km/hod. Je vyzbrojená 6 torpédometmi kalibru 533 mm v prednej časti trupu, z ktorých môže použiť klasické torpéda (zásoba max. 30 ks), rakety UGM-84 Harpoon, prípadne míny.

25.3.2021, USA

Námorníctvo USA obdržalo prvú raketu s plochou dráhou letu Tomahawk vo verzii Block V. Ide o modernizáciu staršej rakety RGM/UGM-109E TLAM Block IV, ktorej cieľom je predĺženie životnosti rakiet a zlepšenie ich navigačných a komunikačných schopností. Spoločnosť Raytheon, ktorá je výrobcom týchto striel realizuje modernizáciu striel Block IV vo svojom arkansaskom závode v meste Camden. Počas modernizácie sú vymenené komponenty s končiacou dobou životnosti za nové, čím sa životnosť rakiet predlžuje o ďalších 15 rokov. Riadiaca jednotka rakety je vybavená modernizovaným blokom NAV/COMMs, ktorý umožňuje aktualizovať polohu cieľa počas letu strely a zlepšuje jej navigačné schopnosti. Rakety Tomahawk Block V budú dodávané v dvoch verziách, líšiacimi sa určením (resp. bojovou hlavicou) – Block Va určený na ničenie hladinových cieľov (tzv. Maritime Strike Tomahawk, MST) a Block Vb určený na ničenie pozemných zodolnených cieľov (tzv. Joint Multi-Effects Warhead System, JMEWS). Námorníctvo v ďalšom období plánuje postupne zmodernizovať všetky strely Tomahawk Block IV na Block V a zostávajúce strely Block III vyradiť z výzbroje. Na strelách Block V sa v roku 2020 okrem iného testovalo aj nové biopalivo vyrobené z kukurice, ktoré plnohodnotne nahrádza letecký petrolej LP-10.

25.3.2021, Kórejská ľudovo-demokratická republika

Severná Kórea vystrelila 2 balistické rakety, ktoré zasiahli určené ciele pri východnom pobreží krajiny. Podľa severokórejských predstaviteľov boli testom podrobené novovyvíjané navádzané taktické balistické rakety, určené na odradenie všetkých druhov vojenských hrozieb, ktoré hrozia na Kórejskom polostrove. Podľa japonských odborníkov patrili obe testované rakety do kategórie zbraní, ktorých vývoj je v zmysle rezolúcií OSN zakázaný. Testy odsúdilo Japonsko, aj USA, pričom americký prezident Joe Biden varoval severokórejských predstaviteľov pred eskaláciou napätia v čase, keď sú pozastavené rokovania o osude nukleárneho programu tejto krajiny.

26.3.2021, Rusko

Admiralitné lodenice v Petrohrade spustili na vodu ďalšiu ponorku Projektu 06363 (občas sa možno stretnúť s označením Projekt 636.3) pomenovanú B-602 Magadan. Po dokončení bude zaradená do Tichooceánskej floty Ruského námorníctva. Ponorky Projektu 06363 sú stíhacie útočné ponorky určené na vyhľadávanie a ničenie ponoriek a hladinových plavidiel protivníka. Sú vyzbrojené šesticou torpédometov kalibru 533mm, pre ktoré majú zásobu 18 torpéd, alebo 24 mín. Raketovú výzbroj tvorí ponorkový komplet Kalibr-PL so 4 raketami 3M54K, alebo 3M14K použiteľný aj proti pozemným cieľom. Ponorky s dĺžkou 73,8 m a výtlakom pod hladinou 3950 t dosahujú max. rýchlosť 37 km/hod a môžu operovať až do hĺbky 300 m. Ponorky tejto triedy sa v Rusku stavajú od roku 2010, pričom prvých 6 dnes slúži v Čiernomorskej flote. V roku 2017 sa začala stavba ďalšej šestice ponoriek, určených pre Tichooceánsku flotu, pričom prvé dve boli do služby zaradené v rokoch 2019 a 2020. V suchých dokoch pokračuje stavba ponoriek Ufa, Možajsk a Iževsk. V roku 2020 bola Ruským námorníctvom objednaná ešte jedna ponorka tejto triedy.

Taiwanské vzdušné sily prišli 22.3.2021 o dve lietadlá Northrop F-5E Tiger II, ktoré sa počas cvičného letu zrazili nad pobrežím. Obaja piloti zahynuli (aj keď jeden sa pravdepodobne stihol katapultovať a jeho osud je neznámy, nakoľko na pobrežnej komunikácii sa našla len prázdna katapultovacia sedačka bez pilota). K ďalšej tragickej nehode došlo 23.3. v Rusku na leteckej základni Šajkovka. Po aktivácii katapultovacieho systému lietadla Tu-22M3 počas predletovej prípravy na stojánke zahynuli traja príslušníci letovej osádky a 4 člen posádky bol zranený. Príčiny nehody sa vyšetrujú. Vzdušné sily USA prišli v rovnaký deň o bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper, ktorý zostrelili jemenskí povstalci. 24.3. došlo nad Texasom k nehode cvičného lietadla Boeing T-45C Goshawk patriaceho americkému Námorníctvu. Obaja piloti sa úspešne katapultovali, lietadlo bolo zničené po náraze do zeme. Aj Bolívijské letectvo si pripísalo tragickú udalosť - 24.3.2021 stratili lietadlo K-8VB Karakorum, ktoré sa zrútilo do obývanej oblasti. Piloti sa síce katapultovali, ale trosky lietadla zabili na zemi civilnú osobu a ďalšie boli zranené. 25.3. havaroval vrtuľník Kamov Ka-32 ruského Ministerstva pre mimoriadne situácie. Vrtuľník sa zrútil do vôd Baltického mora v oblasti Kráľovca, asi 5 km od pobrežia. Z trojčlennej posádky sa podarilo so zraneniami zachrániť 2 osoby, tretí člen posádky zahynul. Nehodu námorného lietadla eviduje aj britské Kráľovské námorníctvo. Lietadlo Hawk T.1A sa zrútilo 25.3. pri pristávaní, obaja piloti sa katapultovali. Leteckú udalosť bez tragických následkov evidujú aj v Českej republike - z lietadla Aero L-159 Alca tam 26.3. počas letu odpadol prekryt kabíny. Pilotom sa podarilo úspešne pristáť, zatiaľ nie je známe, že by odpadnutý prekryt spôsobil po dopade na zem nejaké škody.

Teroristická skupina Ansar al-Sunna pôsobiaca v Mozambiku zaútočila 24.3.2021 na pobrežné mesto Palma. Mesto je centrom ťažby a spracovania zemného plynu a pôsobí v ňom aj viacero spoločností registrovaných v EÚ. Skupine hlásiacej sa k Islamskému štátu sa podarilo minimálne časť mesta obsadiť. Ansar al-Sunna pôsobí v Mozambiku od roku 2015 a počas tohto obdobia získala pod svoju kontrolu časť severnej provincie Delgado, vrátane stotisícového mesta Mocímboa da Praia. Mozambickým bezpečnostným zložkám sa dlhodobo nedarí skupinu eliminovať a nepodarilo sa to ani žoldnierom, ktorých si vláda najala v zahraničí (Wagnerova skupina z Ruska a juhoafrická Dyck Advisory Group). V súčasnej dobe pôsobia v krajine vojenskí poradcovia zo Špeciálnych síl USA, ktorí majú počas dvojmesačnej misie školiť príslušníkov mozambických špeciálnych síl na boj proti terorizmu.

