Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (5) – 8.-14.3.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z druhého marcového týždňa 2021.

9.3.2021, Kosovo

V kasárňach v hlavnom meste Kosova - Prištine sa konala slávnostná ceremónia pred vyslaním príslušníkov Kosovských ozbrojených síl na ich prvú zahraničnú vojenskú misiu do Kuvajtu. Na rozlúčke sa zúčastnili najvyšší kosovskí predstavitelia, ale aj vojenskí pridelenci viacerých západných štátov. Aj keď mnohé naše média informovali o „mierovej“ misii, čo u mnohých vytváralo asociáciu na misie organizované Organizáciou spojených národov, v skutočnosti bola čata pozostávajúca z 32 vojakov vyslaná na podporu operácií Ozbrojených síl USA v podriadenosti Stredného veliteľstva Spojených štátov, zodpovedajúceho za oblasti Blízkeho a Stredného východu. Počas 6-mesačného nasadenia bude jednotka pôsobiť v zostave a podriadenosti kontingentu Národnej gardy štátu Iowa.

10.3.2021, USA

Americké námorníctvo objednalo nový prieskumný a komunikačný bezpilotný prostriedok určený pre použitie z palúb ponorených ponoriek. Prostriedok bol vyvíjaný v rámci programu Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS) a bol úspešne testovaný na palube ponorky USS Annapolis. Testy boli ukončené v septembri 2020. Námorníctvo objednalo celkom 120 ks dronov označovaných ako Blackwing 10C u kalifornskej spoločnosti AeroVironment Inc., ktorých dodávka by mala byť zrealizovaná do mája 2023. Dron Blackwing 10C má hmotnosť cca 2 kg, rozpätie krídel dosahuje 68,6 cm a má dĺžku 50 cm. Je vybavený optoelektronickým a infračerveným senzorom, inerciálnym a družicovým navigačným systémom (GPS) a komunikačným vybavením. Na pohon slúži elektromotor s tlačnou vrtuľou, ktorý môže dron urýchliť až na 157 km/hod (odhad na základe bojových možností vzoru). Spoločnosť AeroVironment Inc. pri jeho vývoji využila skúsenosti z vývoja a používania poľného taktického systému Switchblade / Switchblade 10C, ktorý používajú jednotky pozemných síl a námornej pechoty od roku 2012. Práve na vyčkávacej munícii Switchblade 300 z tohto kompletu je postavený aj dron pre námorníctvo. Blackwing 10C je prepravovaný v zloženom stave v prepravno-odpaľovacom kontajneri a na jeho vypustenie (a následné monitorovanie) stačí, aby bola ponorka v periskopickej hĺbke. Prostriedok je z ponorky odpálený pod hladinou prostredníctvom 3 palcového odpaľovacieho zariadenia rušiacich prostriedkov (kaliber 76,2 mm) a z kontajnera je vymrštený po dosiahnutí hladiny, kedy sa zároveň rozvinú do letovej polohy aj predtým zložené krídla. Vzhľadom k rozmerom a hmotnosti nie je určený na dlhodobé monitorovanie situácie vo vzdialenom okolí ponorky, keďže odhadovaná výdrž batérie je 10 minút a dosah komunikačných prostriedkov je cca 10 km. V rámci prezentácie schopností bol prostriedok predvedený na ovládanie autonómnych nosičov torpéd.

video //www.youtube.com/embed/wTpUG9fCJpA

10.3.2021, Rusko

Štátna korporácia Rostech odovzdala prvé modernizované lietadlo Tu-160M na predbežné skúšky. Tie budú prebiehať na Tupolevovej leteckej testovacej a vývojovej základni na letisku Ramenskoje. Modernizovaný prototyp (s.č. 4-05, RF-94103, Igor Sikorskij) bol vyrobený v roku 1988 a po rozpade ZSSR pripadol Ukrajine, odkiaľ bol v roku 1999 odovzdaný Rusku. Projekt modernizácie sa začal v roku 2014 a svoj prvý roll-out po modernizácii absolvoval prototyp v roku 2017. Nasledoval prvý let 2. februára 2020 (s ešte pôvodnými motormi, nakoľko vývoj nových motorov bol v sklze) a inštalácia nových motorov NK-32-02, s ktorými prototyp absolvoval prvý let v novembri 2020. 10. marca 2021 preletel z výrobného závodu v Kazani do Žukovského bez problémov, všetky systémy pracovali v norme. Tu-160M je hĺbkovou modernizáciou nadzvukových bombardérov Tu-160 zavedených do výzbroje na sklonku 80-tych rokov minulého storočia. Modernizované bombardéry majú nové prieskumné, navigačné, komunikačné vybavenie, disponujú novými motormi NK-32-02 s nižšou spotrebou (vďaka čomu sa ich dolet predĺži o cca 1000 km), aj modernými rušiacimi a obrannými systémami. Pre lietadlo sa vyvíja aj nová raketová výzbroj. Rusko plánuje do roku 2027 modernizovať 15 lietadiel zo svojej flotily bombardérov Tu-160 a zároveň by sa malo postaviť aj 10 novovyrobených bombardérov s indexom Tu-160M2

11.3.2021, USA

K 40. letovej skúšobnej peruti 96. skúšobného krídla na Eglinovej leteckej základni na Floride bolo zaradené prvé lietadlo F-15EX (s. č. 20-0001, v.č. EX1(?), chvostové označenie ET). Spolu s ďalšími lietadlami (ďalšie s v.č. EX2 je na leteckej základni očakávané koncom marca, najneskôr v apríli 2021) je určené na overenie požadovaných spôsobilostí predtým, ako sa v roku 2023 začnú sériové dodávky k bojovým útvarom. F-15EX je modernizáciou úderného lietadla F-15E Strike Eagle, pričom na prestavbu je možné využiť aj draky starších lietadiel F-15C/D Eagle. Je vybavené modernou avionikou založenej na koncepcii digitálnej diaľnice a architektúre Open Mission Systems, vrátane nového rádiolokátora AN/APG-82 s plošnou fázovou anténou. Celkom sa odhaduje, že americké Vzdušné sily môžu požadovať až 200 ks týchto lietadiel, aj keď rámcová zmluva v hodnote 22,89 miliard dolárov je uzatvorená predbežne na dodávku 144 ks.

11.3.2021, Kazachstan

V Leteckom výcvikovom centrum Vzdušných síl Kazachstanu Balchaš slávnostne privítali modernizované lietadlá L-39C Albatros. Podľa údajov Kazašského ministerstva obrany sa generálne opravy spojené s čiastočnou modernizáciou bližšie neurčeného počtu cvičných lietadiel L-39C Albatros začali u ich výrobcu Aero Vodochody v poslednom štvrťroku 2020. Okrem vykonania generálnej opravy sa realizovala aj zástavba novej digitálnej avioniky, komunikačného a monitorovacieho zariadenia a aj nového systému núdzového opustenia kabíny. Kazachstan podľa medzinárodných organizácii monitorujúcej stav výzbroje ozbrojených síl disponuje pravdepodobne 17 ks lietadiel L-39C Albatros, pričom nie je jasné koľko z nich je ešte použiteľných, či má modernizačný potenciál.

11.3.2021, Ukrajina

Veliteľ Vzdušných síl Ukrajiny generálplukovník Sergej Drozdov predstavil na zasadaní výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajské služby výhľadový plán rozvoja vzdušných síl do roku 2035 (Vízia 2035, schválený 20. mája 2020). Dokument navrhuje postupnú náhradu bojových lietadiel MiG-29, Su-27, Su-25, Su-24M a Su-24MR jediným viacúčelovým lietadlom. Obdobný postup (náhradu viacerých typov jediným viacúčelovým) dokument navrhuje aj v oblasti dopravného a vrtuľníkového letectva. Navrhuje sa aj zníženie počtu bojových leteckých brigád (zo 7 na 4), dopravných brigád (z 3 na 1) či vytvorenie 4 prieskumných útvarov vybavených dronmi a redukcia mierových leteckých základní na max. 5-6, čím by malo dôjsť k nezanedbateľnej úspore nákladov na infraštruktúru a prevádzku. Aj keď dokument ako perspektívne bojové viacúčelové lietadlo spomína typy Saab JAS-39E/F Gripen, či F-16 Block 70/72, v rámci prezentácie veliteľ vzdušných síl neodmietol ani úvahy o obstaraní lietadiel 4++ generácie F-15EX s tým, že ďalším krokom by bol prechod na moderné lietadlá piatej generácie zastúpene typom F-35. Zatiaľ odhadnuté náklady potrebné na rozvoj letectva v nasledujúcich 15 rokov dosahujú výšku 320 miliárd hrivien (v cenách roku 2020) a ich vyčlenenie nie je možné len z rozpočtu ozbrojených síl.

12.3.2021, Nemecká spolková republika, USA

Americká Agentúra pre obrannú a bezpečnostnú spoluprácu (DSCA) postúpila návrh dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí USA a Vládou Nemeckej spolkovej republiky o obstaraní námorných hliadkových lietadiel Kongresu. V prípade, že návrh Kongres do 30 dní nezablokuje, bude možné pokračovať v rokovaní o detailoch dodávky 5 ks hliadkových lietadiel Boeing P-8A Poseidon v max. hodnote 1,77 miliardy dolárov pre potreby Nemeckého námorníctva. Kontrakt má byť realizovaný v rámci amerického programu Zahraničného vojenského predaja (US Foreign Military Sales) a jeho súčasťou nemá byť len dodávka lietadiel, ale aj ďalšieho prieskumného vybavenia, náhradných dielov, logistickej podpory, výcviku a ďalších prvkov. Spolkové námorníctvo v súčasnej dobe disponuje lietadlami Lockheed P-3C Orion (7-8 ks), ktorých životnosť vyprší v období po roku 2024. Od roku 2018 sa síce Nemecko spolu s Francúzskom podieľa na vývoji nového námorného hliadkového lietadla (MAWS - Maritime Airborne Warfare System) založeného na platforme Airbus A320neo (projekt A320M3A), ale jeho dokončenie sa predpokladá najskôr v roku 2030, čo by v prípade vyradenia P-3C Orion v rokoch 2024-2025 bez náhrady znamenalo pre Nemecko stratu spôsobilostí v oblasti námorného prieskumu.

Na záver niekoľko tragickejších udalostí, pri ktorých bohužiaľ došlo aj k stratám na životoch. Asi najvážnejšia nehoda sa stala 13. marca 2021 v Kazachstane, kde pri pristávaní na letisku Almaty havarovalo lietadlo An-26 „Biely 02“ (v.č. 7201) kazašskej Pohraničnej stráže. V lietadle, ktoré sa pri nehode prevrátilo a začalo horieť sa nachádzalo 6 osôb, z toho 4 zahynuli. K ďalšej, trocha kurióznej nehode došlo na Ukrajine 10. marca vo večerných hodinách na letisku Vasiľkov. Pri nehode došlo k vážnemu poškodeniu jednoho lietadla MiG-29MU1 (ukrajinská modernizácia MiG-29) odstaveného na stojánke, do ktorého zozadu narazil príslušník pozemného personálu na vozidle VW Touran, pričom vypukol požiar. Vinník nehody, kapitán Š. sa pri nehode zranil, požiar bol zlikvidovaný zasahujúcou hasičskou jednotkou. Privolaná vojenská polícia ešte pred transportom zraneného vojaka do nemocnice zistila, že vozidlo riadil pod vplyvom alkoholu (0,2 promile). 10. marca 2021 došlo počas pristávania na letisku San Lorenzo k poškodeniu lietadla Peruánskych vzdušných síl Viking DHC-6-400 Twin Otter (reg. č. 307, v.č. 892) 42. leteckej skupiny. Na palube bolo 12 osôb, pričom nedošlo k vážnym zraneniam a ani úmrtiam a samotné lietadlo, ktoré skočilo mimo dráhu malo len malé poškodenia.

