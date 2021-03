Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (4) – 1.-7.3.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z prvého marcového týždňa 2021.

1.3.2021, Rusko

Ruský výrobca tankov, spoločnosť Uralvagonzavod, informoval o novej dodávke tankov T-90M Proryv-3, ktoré boli dodané ruským ozbrojeným silám. Podľa všetkého ale nejde o novovyrobené tanky, ale o modernizované tanky T-90/T-90A, ktoré mali byť armáde dodané podľa platnej zmluvy ešte v roku 2020, nakoľko z kontraktu na modernizáciu 100 tankov T90/T-90A na štandard T-90M bolo realizovaných v minulom roku len 15 ks. Modernizovaný tank T-90M bol prvýkrát predstavený v roku 2016 a Rusko by malo obdržať do roku 2027 celkom 400 ks týchto tankov. Pri modernizácii boli využité viaceré technológie vyvinuté počas vývoja perspektívneho tanku T-14 Armata a sériová výroba prebieha od roku 2018, pričom za roky 2018-2020 bolo dodaných 10 novovyrobených tankov a 45 tankov bolo modernizovaných zo starších tankov T-90 používaných armádou.

1.3.2021, USA

Ministerstvo obrany USA informovalo o novom balíku pomoci pre ukrajinské ozbrojené sily. Ide o vojenský materiál a poskytnutý výcvik v hodnote 125 miliónov dolárov z celkových 250 miliónov, ktoré na rok 2021 pre Ukrajinu schválil americký Kongres. Pomoc je zameraná na zlepšenie interoperability jednotlivých zložiek Ukrajinských ozbrojených síl s NATO, ale aj na zvýšenie schopností na udržanie územnej celistvosti a zabezpečenie hraníc. V balíku pomoci je okrem poskytnutia výcviku aj dodávka dvojice rýchlych hliadkových člnov Mark VI, delostrelecké rádiolokátory, taktické komunikačné zariadenia, služby poskytovania a analýzy satelitných snímkov, či zdravotnícke prostriedky na poskytovanie lekárskej pomoci a evakuáciu ranených.

1.3.2021, Singapur, Izrael

Singapur uzatvoril kontrakt s izraelskou spoločnosťou Elbit v hodnote 300 miliónov dolárov na dodávku dronov Hermes 900. Singapur v minulosti vybudoval 3 letky vyzbrojené dronmi. Pôvodné prieskumné drony začal Singapur pred desiatimi rokmi postupne zamieňať za bojové, pričom súčasný kontrakt má zabezpečiť prezbrojenie poslednej letky. Okrem spoločnosti Elbit sa súťaže zúčastnila aj ďalšia Izraelská spoločnosť IAI. Drony Hermes 900 rozšíria stávajúce portfólio tvorené dronmi Hermes 450 a IAI Heron. Dodávka dronov a príslušného logistického zabezpečenia je nasplánovaná na obdobie 5 rokov a odhaduje sa že celkom bude dodaných 12 ks Hermes 900. Drony Hermes 900 majú dĺžku 8,3 m, rozpätie krídel dosahuje 15 m a pri max. vzletovej hmotnosti 970 kg umožňujú prepraviť 300 kg výzbroje. Max. rýchlosť dosahuje 220 km/hod., ale jeho hlavnou výhodou je to, že pri rýchlosti 100 km/hod. dokáže hliadkovať vo vzduchu až 40 hodín bez prestávky.

2.3.2021, Filipíny

Ministerstvá obrany Filipín a Indie podpísali dohodu o dodávkach indickej výzbroje pre potreby ozbrojených síl Filipínskej republiky. Súčasťou nákupu sú aj strely s plochou dráhou letu BrahMos pôvodne určené na ničenie plavidiel. BrahMos (skratka pomenovaní riek Brahmaputra a Moskva) vznikol ako spoločný rusko-indický projekt v roku 1998 a prvý úspešný štart sa datuje do roku 2001. Projekt vychádza z ruských protilodných striel rakiet 3M55 a postupne bol rozšírený nielen na ničenie lodí, ale ja na útoky proti pozemných cieľom, pričom riadenú strelu je možné odpaľovať z pozemných i námorných odpaľovacích zariadení, vrátane ponoriek. Zavedená je aj modifikovaná letecká verzia BrahMos-A, ktorú majú integrovanú indické lietadlá Su-30MKI a plánuje sa jej integrácia aj do indických námorných prieskumných lietadiel Il-38 a Tu-142. Vo vývoji sú aj ďalšie verzie – napr. odľahčená letecká verzia so zníženým doletom, použiteľná aj na lietadlách MiG-29, či verzia s predĺženým doletom. Filipíny prejavili záujem o nákup batérií pobrežnej obrany už v roku 2016. V roku 2019 dokonca výrobca BrahMos Aerospace Limited predstavil na Technologickom dni Filipínskej armády aj modifikovanú verziu odpaľovacieho zariadenia umiestnenú na návese ťahanom ťahačom KIA KM503, ktorý majú Filipíny vo výzbroji (indické odpaľovacie zariadenia používajú podvozok Tatra 815 12x12) a pozemné sily prejavili záujem o dve palebné batérie. V snahe získať kontrakt dokonca India ponúkla Filipínam výhodné financovanie, nastupujúca koronakríza ale rokovania prerušila, aj napriek tomu, že záujem o 3 batérie prejavilo neskôr aj Filipínske námorníctvo. V súlade s medzinárodnými zmluvami o šírení raketových technológií má exportná verzia rakiet BrahMos dostrel obmedzený na 290 km, napriek tomu by 5 batérii dokázalo zabezpečiť celé pobrežie Filipín v smere od sporných oblastí Juhočínskeho mora.

2.3.2021, Čínska ľudová republika

Na základni Severomorskej floty v meste Čching-tao prebehlo slávnostné zaradenie nového torpédoborca triedy Typ 055 (klasifikácia NATO - Renhai) do výzbroje. Na ceremónii sa zúčastnili aj predstavitelia tibetského mesta Lhasa, nakoľko torpédoborec s trupovým číslom 102 nesie meno hlavného mesta Tibetu. Typ 055 patrí so svojím výtlakom cca 13000 ton a dĺžkou 180 m medzi najväčšie torpédoborce súčasnosti a niektorí analytici ho radia už medzi krížniky. Severomorská flota už disponuje jedným torpédoborcom tejto triedy - torpédoborcom Nan-čchang (trup. či. 101), ktorý bol do služby zaradený v januári 2020. Torpédoborce Typ 055 sú určené ako sprievodné a podporné plavidlá pre lietadlové lode a ich hlavná výzbroj je umiestnená v 112 vertikálnych odpaľovacích šachtách pre rakety s rôznym účelom. Ich stavba prebieha od roku 2014 a v súčasnej dobe je rôznom štádiu výstavby ďalších 6 torpédoborcov. Odhaduje sa, že ich celkový počet môže dosiahnuť až 16 ks.

4.3.2021, USA

Spoločnosť Lockheed na strelnici White Sands realizovala úspešný test novej riadenej rakety s doletom 80 km určenej pre raketomety M142 HIMARS a M270 MLRS. Projekt označovaný aj ako GMLRS-ER (Guided Multiple Launch Rocket System - Extended Range) je zameraný na zvýšenie dostrelu stávajúcich riadených rakiet M31/M31A1 a išlo o druhý letový a prvý úspešný test. Predchádzajúci test, ktorý bol realizovaný v novembri 2020 bol neúspešný, nakoľko krátko po štarte došlo k poruche jednej z riadiacich plôch. Do konca roku 2021 sú plánované ešte dva testovacie lety. Konečným cieľom vývoja je dosiahnuť dolet viac ako 150 km. Spoločnosť predpokladá že vývoj bude úspešne ukončený tak, aby sa sériová výroba nových rakiet mohla začať v roku 2023 v závode v meste Camden v Arkansase, kde už pripravuje výrobnú linku.

4.3.2021, Ukrajina

Ukrajinský magazín Deň (ДЕНЬ) zverejnil rozhovor s britským vojenským pridelencom, komodorom Timom Woodsom. V rámci rozhovoru poskytol komodor aj informácie o plánovanej vojenskej spolupráci medzi Veľkou Britániou a Ukrajinou. Jednou z oblastí na ktorých rozvoji sa Veľká Británie na Ukrajine chce podieľať je posilnenie spôsobilostí Ukrajinského vojenského námorníctva – či už ide o podporu výcviku, rozvoj infraštruktúry (námorných zákaladní), ale aj dodávky britských zbraňových systémov. V súčasnej dobe prebieha v Británii príprava projektov nových rýchlych malých hliadkových plavidiel vyzbrojených protilodnými raketami, vhodnými pre použitie v plytkých pobrežných vodách Azovského a Čierneho mora, ktoré by mohli obmedzovať bojovú činnosť ruskej Čiernomorskej flotily. Zatiaľ sa predpokladá dodávka 8 plavidiel, pričom 4 by boli postavené v Británii a 4 následne v ukrajinských lodeniciach. Plavidlá s dĺžkou 50 až 60 m by mali dosiahnuť rýchlosť viac ako 40 uzlov. Ich raketová výzbroj má byť navrhnutá a vyrobená v Británii špeciálne pre potreby Ukrajinského námorníctva. V príapade, že dôjde k schváleniu projektu, výstavba prvého plavidla by sa mohla začať už budúci rok a dokončenie celej série by malo byť do roku 2025.

6.3.2021, Gruzínsko

Gruzínske ozbrojené sily v súčinnosti so spoločnosťami Tbiliský letecký závod a.s. a Delta s.r.o. úspešne realizovali generálnu opravu a čiastočnú modernizáciu prvého bitevného lietadla Su-25 zo svojej výzbroje. Generálne opravy a čiastočná modernizácia flotily bitevných lietadiel (13 x Su-25) a vrtuľníkov (5 x Mi-24) je realizovaná v súlade s Plánom výstavby gruzínskych ozbrojených síl a začali sa realizovať v auguste 2020 v Tbiliskom leteckom závode. Tbiliské letecké závody (TAM) majú s lietadlami Su-25 bohaté skúsenosti, nakoľko v časoch existencie ZSSR tam prebiehala ich sériová výroba (Štátny letecký závod č. 31). Prvé lietadlo, na ktorom boli práce ukončené bol typ Su-25U, ktorý dňa 6.3.2021 absolvoval úspešný skúšobný let. Lietadlo ešte pred opätovným zaradením do služby čakajú finálne úpravy, vrátane nástreku sfarbenia, výsostného a imatrikulačného označenia. Su-25U je cvičná verzia Su-25, odvodená z typu Su-25UB (učebno-bojovyj), ktorú v počte 3 ks vyrobili v TAM v rokoch 1996-1998 pre potreby Gruzínskych ozbrojených síl. Spoločnosť zároveň na začiatku 21. storočia v súčinnosti s izraelskou spoločnosťou Elbit realizovala modernizáciu bitevných lietadiel Su-25K (exportná verzia používaná aj u nás) na verziu Su-25KM Scorpion. Modernizované lietadlá Su-25KM používa okrem Gruzínska aj Turkménsko.

Zdroje: