Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (3) – 21.-28.2.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z posledného februárového týždňa 2021.

21.-25.2.2021, Spojené Arabské Emiráty

V Abú Dabí prebehol už 15 ročník medzinárodnej zbrojárskej výstavy IDEX 2021, na ktorej sa zúčastnili vystavovatelia z niekoľko desiatok štátov sveta, vrátane zástupcov zbrojárskych podnikov zo Slovenskej a Českej republiky. Slovenskú republiku reprezentovali spoločnosti ako DMD Group, EVPU, Grand Power, MSM, Matador, Way Industries, LOT (a ďalšie) a svoje zastúpenie malo aj Ministerstvo obrany SR. Viacero spoločností predstavili na výstave svoje novinky, vrátane talianskej spoločnosti Iveco Defence Vehicles, ktorá predstavila svoj nový obrnený automobil Iveco MTV (Medium Tactical Vehicle), ktorého prvým užívateľom budú na základe kontraktu zo septembra 2019 Ozbrojené sily Holandska (objednynćh viac ako 900 vozidiel v 5 rôznych konfiguráciách, dodávky sú naplánované na roky 2022-2026).

22.2.2021, Izrael, Nemecko

Ministerstvá obrany Izraela a NSR podpísali dohodu, na základe ktorej dodá Izrael svoj aktívny obranný systém Trophy na tanky Leopard 2 používané Bundeswehrom. Dodávka by mala byť realizovaná počas niekoľkých nasledujúcich rokov a súčasťou dohody nie je len dodávka samotných systémov a munície, ale aj náhradných dielov a a výcvik v oblasti používania a údržby. Trophy (Izraelské označenie מעיל רוח) zabezpečuje detekciu hrozieb tvorených prilietajúcimi projektilmi a protitankovými riadenými strelami a ich ničenie v bezpečnej vzdialenosti od chráneného vozidla.

22.2.2021, Izrael

Aj ďalšia novinka sa týka Izraela. Izraelské ministerstvo obrany deklarovalo záujem o kúpu minimálne dvoch tankovacích lietadiel KC-46A Pegasus, ktorých výrobcom je spoločnosť Boeing. Tankovacie lietadlá Pegasus sú vyrábané od roku 2016 (prvý vzlet prebehol v septembri 2015) na báze dopravného lietadla Boeing 767-200ER a v súčasnej dobe sú zaraďované do služby vo Vzdušných silách USA. Ďalším štátom, ktorý plánuje ich zaradenie do výzbroje je Japonsko. KC-46A je dlhý 50,5 m, dosahuje rozpätie 48,1 m a max. hmotnosť paliva určeného na dotankovanie vo vzduchu môže dosiahnuť až 94198 kg. Okrem plnenia úloh vzdušného tankera umožňuje aj prepravu osôb (max. kapacita 114 osôb), alebo nákladu (18 certifikovaných paliet). Lietadlo je možné využiť aj na prepravu chorých a zranených, pričom v tejto úprave môže prepraviť až 58 pacientov s príslušným zdravotníckym personálom).

22.2.2021, Jordánsko

Jednou z dohôd, ktoré boli medializované počas medzinárodnej výstavy IDEX 2021 je aj zmluva o licenčnej výrobe protitankových riadených rakiet 9M133-1 a 9M133F-1 kompletu Kornet-E, ktorú podpísala ruská spoločnosť Rosoboroneksport a jordánska spoločnosť Jadara Equipment and Defence Systems. Jordánsko je jedným z užívateľov kompletu 9K129 Kornet-E a spoločnosť už minulosti licenčne vyrábala napr. ruský reaktívny granátomet RPG-32, ale aj ukrajinský protitankový komplet Korsar s raketami R-3 (ako Terminator-AT a Raptor-MV). Raketa 9M133-1 je protitanková laserom navádzaná strela s dosahom 5,5 km s tandemovou kumulatívnou hlavicou schopnú prebiť homogénny oceľový pancier s hrúbkou az až 1200 mm, prípadne betónovú stenu hrubú do 3500 mm. 9M133F-1 je obdobná strela, ale miesto kumulatívnej hlavice je vybavená termobarickou hlavicou (s ekvivalentom 10 kg TNT), ktorá je primárne určená na ničenie živej sily a ľahkých úkrytov.

23.2.2021, Rusko

V roku 2014 podpísali predstavitelia Tulskej oblasti dohodu s Čínskou automobilkou Great Wall Motors o výstavbe automobilového závodu v regióne. Závod bol dokončený v roku 2018 a automobilka v ňom začala vyrábať svoje SUV pod značkou Haval. Táto produkcia umožnila automobilke sa zúčastniť aj tendrov na dodávku vozidiel, ktoré vyhlasuje Ruské ministerstvo obrany (jednou z podmienok účasti v tendre je, že produkty sa musia vyrábať na území Ruskej federácie) a v roku 2019 v jednom z týchto tendrov aj uspela. Na základe informácii, ktoré zverejnili ruskí blogeri zaoberajúci sa automobilovou technikou používanou v ruských ozbrojených silách sa od druhej polovice roku 2020 objavujú na cestách v mnohých mestách Ruska čínske SUV Haval H9 s vojenskými značkami. Nejde o prvý prípad, keď Rusko zaviedlo do používania cudzie technológie – už pred niekoľkými rokmi takto prišlo do výzbroje niekoľko stoviek obrnených automobilov IVECO LMV (licenčná produkcia v Rusku prebiehala pod označením RYS spoločnosťou KamAZ), alebo niektoré bezpilotné prostriedky izraelskej spoločnosti IAI. Haval H9 je SUV s pohotovostnou hmotnosťou 2335 kg a dĺžkou 4,8 m. 167 kW z benzínového turbomotora je na podvozok 4x4 prenášaný 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Vozidlo má dojazd 1000 km a umožňuje prepraviť 7 osôb.

24.2.2021 Rusko

Rusko pokračuje v prezbrojovaní svojich protilietadlových raketových plukov z kompletov S-300PS a S-300V na komplet S-400. Na slávnostnej ceremónii v Južno-Sachalinsku (ostrov Sachalin, ruský Ďaleký východ) bol do bojovej pripravenosti uvedený 1724. protilietadlový raketový pluk, ktorého 2 protilietadlové oddiely boli v priebehu roku 2020 prezbrojené z PLRK S-300V na PLRK S-400. Pluk je súčasťou 25. divízie PVO (veliteľstvo v Komsomolsku na Amure) a je jedným z troch plukov, ktorý v tejto oblasti Ruska disponuje kompletmi S-400. Zároveň ide o druhý prezbrojený pluk, ktorý v roku 2021 dosiahol bojovú pripravenosť. Kompet S-400 má v závislosti na použitej rakete diaľkový dostrel až 400 km (v prípade nasadenia proti balistickým raketám je to 60 km) a výškový do 30 km. Je schopný súčasne viesť paľbu na 80 až 120 cieľov. Jedna palebná jednotka môže byť tvorená až 12 odpaľovacími zariadeniami, pričom každé o.z. má 4 rakety a takýchto palebných jednotiek môže byť k jednomu riadiacemu systému 30K6 pripojených až 8.

25.2.2021, Izrael

Ministerstvo obrany Izraela informovalo o zámysle realizovať nákup ťažkých transportných vrtuľníkov Lockheed-Martin CH-53K King Stallion ako náhradu stávajúcich vrtuľníkov Sikorski CH-53 Sea Stallion (v Izraeli označované ako Yasur). Náhradu týchto vrtuľníkov rieši Izrael už od roku 2009, keďže prvé vrtuľníky CH-53 boli do výzbroje Izraelských ozbrojených síl zaradené už v roku 1969 (Izrael používa komerčnú verziu Sikorsky S-65C-3, ktorá je obdobou verzie CH-53D používanej ozbrojenými silami USA). Používané vrtuľníky boli viackrát modernizované a v súčasnej dobe by mal Izrael disponovať 5 ks v modifikácii Yasur 2025 a cca 18 ks Yasur 2000. V prípade že nákup schváli aj americká strana bude Izrael prvou krajinou mimo USA, kde budú vrtuľníky CH-53K slúžiť. Odhadovaný počet obstarávaných má dosiahnuť 19-20 ks, optimistické odhady hovoria až o 25 ks. Rozhodnutie padlo potom, čo USA opakovane odmietli dať súhlas na predaj vrtuľníkov Boeing CH-47F Chinook.

27.2.2021, Malta

V lodeniciach Cantiere Navale Vittoria SpA v talianskej Adrii bol na vodu spustený nový prírastok Maltského námorníctva – oceánske hliadkové plavidlo P71. Kontrakt na výstavbu lode v hodnote 48,5 milióna € bol uzatvorený 16.1.2019 a po dokončení pôjde o najväčšie plavidlo Maltského námorníctva a jeho novú vlajkovú loď. Po dokončení bude mať výtlak 1800 t. Pri dĺžke 74,8 m, šírke 13 m a ponore 3,8 m dosiahne rýchlosť vyššiu ako 20 uzlov. Plavidlo bude vybavené pristávacou plochou pre vrtuľník, čo ho umožní využívať ako plávajúcu logistickú základňu rozširujúcu akčný rádius maltských vrtuľníkov Agusta Westlan AW139. 50 členná posádka bude mať k dispozícii 25mm rýchlopalný kanón v diaľkovo ovládanej zbraňovej stanici a 12,7mm guľomety. Na plnenie úloh má disponovať aj dvojicou 9,1 m dlhých tuhých nafukovacích člnov a mimo posádky umožní prepravu aj 20 ďalších osôb. Úlohou plavidla bude posilniť hliadkové kapacity Maltského námorníctva najmä vzhľadom k prebiehajúcej nelegálnej migrácii z pobrežia severnej Afriky k brehom EÚ. Aj z tohto dôvodu je loď čiastočne financovaná z fondov EÚ určených na ochranu vonkajšej hranice, z ktorých pôjde na výstavbu lode 34 miliónov €.

Na záver ešte tie tragickejšie udalosti. Asi najväčší medzinárodný ohlas si vyžiadal útok na konvoj OSN v Kongu, pri ktorom 22.2.2021 zahynuli 3 osoby, vrátane veľvyslanca Talianskej republiky. Ďalšie 4 osoby útočníci uniesli. Spojené štáty americké podnikli 25.2.2021 nálet na pozície ozbrojencov identifikovaných ako proiránske milície na Sýrsko-Irackej hranici. Útok je pravdepodobne odvetou za raketový útok na základňu v Iraku zo dňa 15.2.2021 pri ktorom bolo zranených 6 osôb, vrátane príslušníka Národnej gardy Louisiana a 4 amerických kontraktorov a jedna osoba (kontraktor pôvodom z Filipín) zahynula. Nigérijské letectvo prišlo dňa 21.2.2021 o lietadlo Beechcraft B300 King Air 350i, ktoré havarovalo pri pristávaní na medzinárodnom letisku v hlavnom meste krajiny Abuja. Pri nehode zahynulo 7 osôb. Dňa 25.2.2021 došlo k nehode vrtuľníka AH-64D Longbow Apache (v.č. PVD496, reg.č. 05-05496), ktorý sa prevrátil na heliporte Hooper Stagefield Ahp v Alabame. Pri nehode nedošlo k stratám na životoch. V rovnaký deň večer došlo k výbuchom na nákladnej lodi MV Helios Ray určenej na prepravu automobilov. Loď plaviaca sa pod bahamskou vlajkou patrí do flotily izraelskej spoločnosti Ray Shipping Ltd. V čase výbuchov sa presúvala zo saudského prístavu Dammam do Singapuru a nachádzala sa v Ománskom zálive. K poškodeniu trupu došlo nad čiarou ponoru, čo umožnilo lodi vlastnou silou doplávať do Dubaja. Príčina výbuchov nie je zatiaľ známa, niektoré zdroje obviňujú Irán, iné útok považujú za protiiránsku provokáciu. 28.2.2021 v sýrskej provincii Hasaka núdzovo pristál vrtuľník Mi-35 (modrý 42) Vzdušných síl Ruskej federácie. Posádka bola evakuovaná, podrobnosti ale neboli zverejnené. Nie je isté, či došlo k technickej poruche, alebo bola na vrtuľník vedená paľba zo zeme, ale ešte v ten istý deň bol vrtuľník z miesta núdzového pristátia odvezený na podvalníku.

