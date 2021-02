Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete - 14.-20.2.2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou.

14.2.2021, India

Na slávnostnej ceremónii v meste Čennaí (hlavné mesto štátu Tamilnád, do roku 1996 známe ako Madrás) bol za účasti predsedu vlády Indickej republiky Narendra Modiho oficiálne prijatý do výzbroje Indických ozbrojených síl tank Arjun Mk. 1A. Hlavný bojový tank Arjun Mk. 1A je modifikáciou tanku Arjun Mk. 1, ktorý v počte 124 ks nakúpila armáda v rokoch 2004-2011. Arjun bol vyvíjaný ako domáci tank, ktorý mal zabezpečiť nezávislosť Indie od nákupu zahraničných tankov a bol vyvíjaný od roku 1976. Zdĺhavý vývoj a neschopnosť konštruktérov realizovať požiadavky armády nakoniec viedli k tomu, že indické tankové sily sú vyzbrojené najmä tankami sovietskeho / ruského pôvodu, resp. ich indickými modifikáciami (T-90S Bhishma a T-72M1 Ajeya) a Arjuny majú vo svojej výzbroji len 2 tankové pluky. Pri vývoji Arjun Mk. 1A boli využité skúsenosti získané pri sériovej výrobe tankov Arjun a ich prevádzky vo vojskách, pričom sa prihliadalo aj na skúsenosti získané počas lokálnych konfliktov v posledných rokoch a využité boli aj niektoré prvky z vývoja tanku Arjun Mk. II. Aj keď bola požiadavka na výrobu 124 tankov vznesená zo strany Indických ozbrojených síl už v roku 2010, reálna zmluva na ich výrobu (v upravenom počte 118 ks) bola podpísaná až 12. februára 2021, pričom počas celého tohto obdobia prebiehali úpravy tanku tak, aby sa zosúladili často sa meniace požiadavky armády a dostupné technológie, pričom dôraz bol kladený na to, aby sa zvýšil podiel domácich súčiastok na finálnom tanku (oproti tanku Arjun, kde je 63% tanku tvorený prvkami zo zahraničia má Arjun Mk. 1A podiel zahraničných prvkov „len“ 54%). Tank Arjun Mk. 1A má oproti tanku Arjun Mk. 1 celkom 71 vylepšení, z toho 14 zásadných. Arjun Mk. 1A má posilniť tankové jednotky na severnej hranici Indie.

15.2.2021, Česká republika / Vietnam

Aero Vodochody (zastúpené exportnou spoločnosťou Omnipol) a Ministerstvo obrany Vietnamskej socialistickej republiky podpísalo zmluvu na dodávku 12 ks cvičných lietadiel L-39NG, ktorých dodanie má prebehnúť v rokoch 2023-2024. Súčasťou zmluvy sú okrem lietadiel aj podporné služby ako výcvik inštruktorov, zaškolenie mechanikov, dodávka náhradných dielov a potrebných prvkov pozemného logistického zabezpečenia na prevádzku lietadiel. L-39NG je najnovšia verzia cvičného lietadla L-39 Albatros, ktorého prvý vzlet bol realizovaný už v roku 1968 a ktorého rôzne verzie stále slúžia v desiatkach štátoch sveta, vrátane Vietnamu. Pre spoločnosť Aero je to významný úspech, nakoľko Vietnam je len druhým štátnym zahraničným záujemcom (po Senegale), ktorý oficiálne potvrdil odber tohto typu (ďalší záujemcovia sú súkromné spoločnosti zabezpečujúce kontraktorský výcvik vojenských pilotov). Predbežný záujem ale prejavilo viacero štátov, okrem domácej Českej republiky (4-6 ks pre spoločnosť ministerstva obrany LOM Praha) aj Maďarsko (kde koncom roku 2020 prebehli aj testovacie lety), https://www.valka.cz/topic/view/90845 (ktoré ale podmieňuje nákup L-39NG víťazstvom v tendri za účasti aj iných výrobcov), či Litva, Rakúsko, Grécko, Thajsko a Filipíny.

15.2.2021, USA

Nová administratíva USA zvažuje vyradenie bojových člnov Mark VI v nasledujúcom fiškálnom roku (2022) z výzbroje, nakoľko náklady na ich prevádzku a údržbu nezodpovedajú ich bojovým schopnostiam. Námorníctvo prevádzkuje 12 týchto člnov, ktoré boli dodané v rokoch 2015-2018 (aj keď pôvodné požiadavky boli až na 48 jednotiek) a teda ide o relatívne nové plavidlá. Tieto člny s výtlakom 75 ton, dĺžkou 25,8 m a rýchlosťou až 83 km/hod. sú štandardne vyzbrojené dvomi 25mm kanónmi Mk.38 Mod.2 (diaľkovo ovládané) a šiestimi 12,7mm (cal .50) guľometmi M2 (manuálne ovládané).

16.2.2021, Pakistan

V Karáčí bolo oficiálne ukončené medzinárodné námorné cvičenie AMAN-2021, na ktorom sa zúčastnili príslušníci ozbrojených síl 46 štátov sveta. Cvičenie v Arabskom mori v termíne 12.-16.2.2021 organizoval Pakistan už siedmy krát a zúčastnili sa ho vojenské lode celkom 8 štátov. Na rozdiel od niektorých predchádzajúcich ročníkov bola na tomto cvičení z vlastného rozhodnutia daných štátov obmedzená aktívna účasť kľúčových štátov NATO (Veľká Británia, USA), takže väčšinu námorných operácií realizovali domáce plavidlá v súčinnosti s ruskými a čínskymi plavidlami. Napr. Ruská federácia na cvičení participovala jednotkami Čiernomorskej floty, tvorenými fregatou Admiral Grigorovič, hliadkovou loďou Dmitrij Rogačov a záchranným remorkérom SB-739. Okrem toho sa cvičenia zúčastnili ruské námorné vrtuľníky, jednotka námornej pechoty a ženijná odmínovacia jednotka. Čínske námorníctvo na cvičenie vyslalo svoju 119. flotilu vedenú torpédoborcom triedy Typ 052D. Okrem vyššie spomenutých štátov na cvičení participoval aj Irán, Indonézia, Malajzia a ďalšie štáty združené v ASEAN, krajiny juhovýchodnej Ázie, Africkej Únie, ale aj EÚ.

17.2.2021, USA

US Air Force prevzalo na Wright-Pattersonovej leteckej základni v Ohiu prvé z dvojice ľahkých bitevných lietadiel Beechcraft AT-6E Wolverine, ktorých výrobu si objednalo u spoločnosti Textron v marci 2020. Lietadlo AT-6 je produktom, ktorý vznikol v rámci projektu LAAR (Light-Attack/Armed Reconnaissance) zameraného na vývoj potenciálneho nástupcu bitevného lietadla A-10 Thunderbolt II. Vychádza z cvičného lietadla Beechcraft T-6 Texan II (odvodenom z cvičného lietadla Pilates PC-9) a prvý vzlet absolvoval v roku 2009. AT-6E bol prvýkrát predstavený v roku 2015, vtedy ešte pod obchodným názvom AT-6B (kto bol v roku 2015 na Dni NATO na letisku Ostrava-Mošnov, tak si ho mohol obzrieť reálne). Turbovrtuľové dvojmiestne jednomotorové lietadlo s dĺžkou 10,6 m a rozpätím 10,4 m má maximálnu vzletovú hmotnosť 4536 kg. Výzbroj a vybavenie môže byť umiestnené na 7 závesníkoch (jeden pod trupom a po 3 pod krídlami). Na centrálnom závesníku môže byť umiestnený senzorový systém MX-15Di spoločnosti Wescam. Lietadlo môže byť ďalej vyzbrojené kontajnerom HMP-400 (12,7mm guľomet), cvičnými bombami, „železnými“ bombami Mk. 81 a Mk. 82, navádzanými bombami GBU-12, GBU-49, GBU-58 a GBU-59 Paveway II, kontajnermi s neriadenými i laserom navádzanými raketami a protitankovými riadenými raketami AGM-114 Hellfire.

18.2.2021, Ruská federácia

Boli zverejnené niektoré podrobnosti týkajúce sa likvidácie krížnika s atómovým pohonom Admiral Lazarev (ex Frunze). Krížnik patriaci do triedy Projekt 1144 Orlan (resp. 11442, nakoľko sa od pôvodného projektu čiastočne odlišuje) slúžil v Sovietskom vojenskom námorníctve od roku 1984. Primárnou úlohou lode bolo vyhľadávanie a ničenie najmä raketonosných ponoriek vyzbrojených balistickými raketami, ale vzhľadom k rozsahu jeho výzbroje boli neskôr jeho úloh rozšírené na boj s plavidlami protivníka na veľkú vzdialenosť. V roku 1992 bol prevzatý Ruskom a premenovaný. Od roku 1999 je uložený. Počas uplynulých rokov sa síce viackrát objavili návrhy na jeho modernizáciu, ale vzhľadom k požadovaným nákladom a stavu plavidla bolo rozhodnuté o jeho likvidácii. Tá sa začne v auguste 2021 a mala by byť ukončená do 30.11.2025 s nákladom cca 5 miliárd rubľov.

Na záver výber z tých tragickejších udalostí. 15.02.2021 bola v Iraku raketami ostreľovaná základňa Al-Tahrírn, pričom zahynul jeden príslušník civilnej bezpečnostnej služby a viacero ďalších osôb bolo zranených, vrátane jedného príslušníka amerických ozbrojených síl. Raketovým útokom bol tiež zničený dron MQ-1C Gray Eagle a poškodené lietadlo Beechcraft Super King Air 350. Ku dňu 17.2.2021 spomeniem 2 nehody - vo Francúzsku počas nízkeho letu pri kolízii s vedením vysokého napätia došlo k poškodeniu lietadla Francúzskych vzdušných síl Dassault Rafale B, Pilot dokázal s poškodeným lietadlom úspešne pristáť. V Antarktíde sa zasa pri pristávaní na ľadovci Larsen C poškodilo lietadlo Argentínskych vzdušných síl De Havilland Canada DHC-6-200 Twin Otter (v.č. 158, r.č. T-87). Trojčlenná posádka bola následne evakuovaná vrtuľníkom. Dňa 18.2.2021 došlo k nehode cvičného lietadla Northrop T-38A Talon (v.č. N.5733, r.č. 64-13304) patriacom US Air Force. Lietadlo bolo poškodené pri pristávaní na letisku Sacramento Mather z dôvodu poruchy podvozku, obaja členovia posádky vyviazali z nehody bez zranení.

