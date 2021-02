Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete – výber udalostí za január – február 2021

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou.

16.1.2021, Filipíny

Filipínske ministerstvo obrany informovalo o uzatvorení zmlúv s izraelskými spoločnosťami Israel Shipyards Ltd. a Rafael Advanced Systems Ltd. Na výstavbu ôsmich rýchlych člnov typuShaldaq 5. Spoločnosť Israel Shipyards Ltd. zabezpečí stavbu člnov v hodnote 127,9 milióna dolárov a spoločnosť Rafael Advanced Systems Ltd. zasa ich vystrojenie a vyzbrojenie v hodnote 79,379 milióna dolárov. Štvorica člnov majú byť vyzbrojené hlavňovou výzbrojou (1 x diaľkovo ovládaná zbraňová stanica Typhoon s 25, alebo 30mm automatickým kanónom a 2 x diaľkovo ovládaná zbraňová stanica Mini-Typhoon so 7,62mm, nebo 12,7mm guľometom), ďalšie 4 majú byť vyzbrojené naviac 4-násobným odpaľovacím zariadením Rafael MLS NLOS (s raketami Spike-NLOS s doletom až 25 km). Shaldaq 5 je najnovšia verzia rýchlych člnov typovej rady Shaldaq, ktoré sa vyrábajú od roku 1989. Táto verzia má výtlak 95 ton, dĺžku 31,2 m, šírku 6,4 m a dosahuje max. rýchlosť 74 km/hod. Dodávka je naplánovaná na rok 2022.

2.2.2021, USA

Na letisku v St. Louis prvýkrát vzlietol prototyp najnovšej varianty lietadlaF-15 označovaný ako F-15EX (v.č. 20-0001). Ide o zatiaľ najnovšiu variantu vychádzajúcu z osvedčeného draku, pri použití najmodernejších digitálnych technológií na ovládanie lietadla a bojových systémov. V prípade že vojskové testy prvých lietadiel, ktorých dodávka je plánovaná v roku 2021, dopadnú úspešne, US Air Force obdrží minimálne 84 lietadiel do roku 2024 s tým, že celkový počet môže môže podľa rámcovej zmluvy dosiahnuť 144 ks do roku 2030. V príadae navýšenia pridelených finančných prostriedkov by US Air Force mohli požadovať až 200 lietadiel. Výrobca lietadla - spoločnosť Boeing - získal koncom januára 2021 aj súhlas vlády USA zúčastniť sa s týmto lietadlom tendra na nové stíhacie lietadlo, ktorý vyhlásila Indická vláda.

6.2.2021, Ruská federácia

V lodeniciach vo Vyborgu sa začala výstavba oceánografickej lode Viceadmirál BuriličevProjektu 22011. Nová prieskumná loď vznikla na základe skúseností získaných pri stavbe a používaní dvojice oceánografických lodí Projektu 22010 Cruys, ktorých výstavbu v rokoch 2010-2021 realizovali Lodenice Jantar v Kráľovci a prvá loď tejto triedy (Jantar) slúži v Ruskom vojenskom námorníctve od roku 2015. Ruské oceánografické lode slúžiace vo vojenskom námorníctve sú na západe všeobecne označované za výzvedné plavidlá, ktorých hlavnou úlohou je monitorovať komunikačné a energetické trasy (komunikačné káble, ropovody, plynovody a pod.), schopné v prípade potreby svojimi podmorskými prieskumnými a manipulačnými prostriedkami vykonať aj ich poškodenie a vyradenie z činnosti.

7.2.2021, Česká republika / Uzbekistan

V Aero Vodochody bolo Vzdušným silám Uzbekistanu odovzdané posledné zo 6 cvičných lietadiel L-39C, na ktorých spoločnosť od roku 2019 robila generálnu opravu a čiastočnú modernizáciu komunikačného a rádionavigačného vybavenia. Pôvodné rádiostanice a vnútorné hovorové zariadenie sovietskeho pôvodu bolo nahradené novým, pôvodom z Českej republiky. Nový rádionavigačný systém dodala spoločnosť Garmin a nahradený bol aj rádiokompas. Indikátor námrazy dodala spoločnosť Rosemount Aerospace.

8.2.2021, Japonsko

Konvenčná útočná ponorkaSórjú (SS-501, prvá z 12 ponoriek triedy Sórjú, v službe od roku 2009, dĺžka 84 m a výtlak 2900 t / 4200 t) Japonských síl sebaobrany sa zhruba o 10:58 hod. miestneho času zrazila s nákladnou loďou Ocean Artemis registrovanou v Hongkongu. K incidentu došlo cca 40 km juhovýchodne od mysu Ashizuri v prefektúre Kodži. Príčiny nehody pri ktorej došlo k ľahkému poškodeniu vonkajšieho plášťa ponorky, kormidiel a komunikačného zariadenia (vďaka čomu bol incident ohlásený až 3 hodiny po nehode) a k zraneniu troch námorníkov sa vyšetrujú. Ocean Artemis (nákladná loď dokončená v roku 2011 s výtlakom 94 000 brt a dĺžkou 229 m) pri zrážke pravdepodobne poškodená nebola a pokračovala v plavbe.

9.2.2021, Sýria / Rusko

Zhruba o 19:45 hod (Moskovského času) bol prostriedkami PVO zabezpečujúcimiruskú vojenskú základňu pri sýrskej Latákiji odrazený raketový útok. Na rozdiel od bežných útokov, ktoré realizujú povstalci väčšinou jednoduchými bezpilotnými prostriedkami, alebo raketami s malým doletom, išlo v tomto prípade o rakety s dlhším doletom a miesto ich odpálenia bolo identifikované hlboko v Idlibskej zóne deeskalácie. Raketový útok sa zaobišiel bez strát na životoch a materiálnych škôd, ako odpoveď bol realizovaný odvetný raketový útok prostriedkami Iskander-M (SS-26 Stone, Rusko) a Točka-U (SS-21 Scarab, Sýrska arabská armáda), pri ktorom bola podľa povstaleckých zdrojov zasiahnutá ropná rafinéria v dedine Tarhin v provincii Aleppo.

11.2.2021, Maďarsko

Maďarské ozbrojené sily oficiálne prevzali prvých 10 ks tureckých obrnených automobilovEjder Yalçın 4х4, ktoré výrobca dodal koncom roka 2020. Slávnostný ceremoniál ich zaradenia do výzbroje prebehol u 25. pešej brigády v meste Tata. V rámci zmluvy z roku 2019 dostane Maďarsko od výrobcu ešte ďalších 30 kusov vozidiel a nasledovať bude licenčná výroba (predbežne plánovaných cca 300 ks) vo fabrike v Kaposváre, ktorú bude zastrešovať spoločnosť s účasťou štátu s podielmi firiem Nurol Makona (Turecko), HT Division Zrt a Rheinmetall Hungary Zrt (Maďarsko). Maďarsko obdržalo vozidlá verzie TTZA (resp. Ejder Yalçın II), ktoré používajú aj Turecké ozbrojené sily. Táto verzia je vyzbrojená diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou SARP spoločnosti ASELSAN. Vozidlá používané Maďarskými ozbrojenými silami a neskôr vyrábané v licencii dostali miestne vojenské a komerčné označenie Gidran (na počesť maďarského čistokrvného plemena koňa). Gidran má bojovú hmotnosť 14 ton pri nosnosti max. 4000 kg nákladu. Môže prepravovať max. 9 osôb.

13.2.2021, Turecko / Pakistan

Na internete sa objavila prvá neoficiálna letová fotografia pakistanského lietadlaPAC MFI-395 Super Muššak (reg. č. 21-6462) v sfarbení Tureckého vojenského letectva. Na svojom Facebooku ju uverejnil Zohaib Malik. Super Muššak je vývojovou modifikáciou lietadla PAC MFI-17 Muššak (licenčná výroba Saab MFI-17 Supporter). Lietadlo, ktorého začiatok vývoja siaha do roku 1995 sa od svojho predchodcu líši výkonnejším motorom, modernejším kokpitom, dvojitým ovládaním prepracovanou elektroinštaláciou a systémom vstrekovania paliva Bendix RSA. Výrobca v roku 2019 (?) predstavil lietadlo Super Muššak vyzbrojené aj protitankovými riadenými strelami a informoval aj o možnom použití laserom navádzaných rakiet Barq (pakistanský ekvivalent amerických rakiet AGM-114 Hellfire, alebo čínskych AKD-10), čo rozširuje bojové možnosti lietadla. Turecko objednalo v roku 2016 u Pakistan Aeronautical Complex celkom 52 lietadiel s opciou na ďalších 48 ks a ich dodávky začali v roku 2020. Postupne sú zaraďované u 123. letky základného výcviku (Başlangıç Eğitim Filosu) na letisku Izmir-Kakliç, kde nahrádzajú cvičné lietadlá Cessna T-41D Mescalero a SIAI Marchetti-SF.260D.

13.2.2021, Rusko

Ruské média zverejnili fotografiu nového malého obrneného aoutomobiluLasok 4-P, ktorý vyvíja spoločnosť Innovacionnoje šassi zo Samary. Vozidlo s pohotovostnou hmotnosťou niečo cez 2000 kg má nosnosť 650 kg a je prepraviteľné vo vnútornom priestore vrtuľníkov Mi-8AMTŠ a Mi-171Š . Je určené na plnenie úloh tímov špeciálnych jednotiek, alebo ako vozidlo predsunutých a prieskumných skupín, prípadne na hliadkovanie. Karoséria je je tvorená pancierovými doskami, ktoré sú navzájom spájané pod rôznymi uhlami, vďaka čomu má byť sťažené zistenie vozidla na väčšie vzdialenosti (prvky technológie STALTH). Detaily o podvozku a použitej pohonnej sústave prototypu neboli zverejnené, konštrukčná kancelária zverejnila len to, že pochádzajú od sériového ľahkého terénneho automobilu ruského výrobcu. Výzbroj môže byť tvorená guľometom kalibru 5,45-12,7mm. V rámci vývoja che konštrukčný tím ešte znížiť pohotovostnú hmotnosť pod 1900 kg a navýšiť nosnosť na 800 kg. Tiež plánuje pripraviť aj obojživelnú verziu vozidla. V Rusku počas posledných 20 rokov vzniklo množstvo podobných projektov aj od väčších spoločností, o ktoré ich potenciálni užívatelia (ozbrojené a policajné sily) neprejavili záujem, bude zaujímavé sledovať ako dopadne tento projekt v budúcnosti.

Na záver telegraficky niekoľko nehôd vojenských lietadiel a vrtuľníkov. Bohužiaľ nezaobišli sa bez obetí na životoch. Hneď 2.2.2021 havaroval vrtuľník UH-60Black Hawk Národnej Gardy Idaha, ktorý sa zrútil neďaleko mesta Boise. Zahynuli traja členovia osádky. Ďalšia tragická nehoda nasledovala 9.2.2021, kedy sa pri pristávaní na letisku v Asuncióne zrútilo lietadlo Paraguajských vzdušných síl Cessna 402B. Pri nehode zahynulo 7 z 8 osôb na palube. V rovnaký deň došlo k nehode dopravného vojenského lietadla An-12BK (RF-95416) v Rusku. Počas pristávania v snehovej búrke na letisku Iturup došlo k poškodeniu podvozku a následnému pristátiu na brucho. Nehoda sa zaobišla bez obetí. K ďalšej nehode došlo na Africkom kontinente. 11.2.2021 počas výcvikového letu v okolí hlavného mesta Entebbe havaroval vrtuľníkUgandských ľudových obranných sil Agusta-Bell AB.206B JetRanger II (AF-317). Pri nehode boli ťažko zranené obe osoby na palube, jedna z pilotiek neskôr na následky zranení zomrela v nemocnici.

